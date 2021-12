തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാർജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയായ മെഡിസെപ് ജനുവരിയിൽ തുടങ്ങാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും നടപ്പാകാൻ വൈകും. ഇനിയും തടസ്സങ്ങളുള്ളതിനാൽ ഏപ്രിലിൽ മാത്രമേ പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമാകൂ എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

മന്ത്രിസഭ തത്ത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചതേയുള്ളൂ. വിശദമായ ഉത്തരവ് വൈകും. അതിനുമുമ്പ് ആശുപത്രികളെ എംപാനൽഡ് ചെയ്യണം. എംപാനൽ ചെയ്ത ആശുപത്രികളിൽനിന്നാണ് പണമടയ്ക്കാതെ ചികിത്സ ലഭിക്കുക. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എംപാനൽ നടപടികൾ തുടങ്ങിയെങ്കിലും സർക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്തിവേണം അന്തിമമായി നടപ്പാക്കാൻ.

സർവകലാശാലാ ജീവനക്കാരെയും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, സർവകലാശാലകളിൽ ശമ്പളവിതരണം ഓൺലൈനാക്കാൻ സ്പാർക്ക് സോഫ്റ്റ്‌വേർ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. യൂണി സ്പാർക് എന്നാണ് ഇതിനു പേര്. ഇത് പൂർത്തിയായാലേ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽനിന്ന് പ്രീമിയം ഈടാക്കാനാവൂ.

ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും വിവരശേഖരണവും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. രണ്ടാംഘട്ട വിവരശേഖരണത്തിനുള്ള അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 31 വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വീണ്ടും നീട്ടിവെക്കേണ്ടിവന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും പദ്ധതി നടപ്പാകുന്നതും നീളും.

ഇൻഷുറൻസിലെ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽനിന്ന് തങ്ങളെ വിലക്കിയതിനെതിരേ റിലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് നൽകിയ കേസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. ഇതിൽ വിധി എങ്ങനെയായാലും പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. റിലയൻസിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടിവന്നാൽ അതും സർക്കാർ പരിഗണിക്കും.

