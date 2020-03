തിരുവനന്തപുരം: സ്ത്രീകൾ കൂടുതലായി ജോലിചെയ്യുന്ന സ്വകാര്യ ആശുപത്രി നഴ്സിങ് മേഖലയിൽ ഇനിയും കുറഞ്ഞവേതനം ഉറപ്പുവരുത്താനാകാതെ കേരളം. ശമ്പളവർധന ആവശ്യപ്പെട്ട് നഴ്‌സുമാർ നടത്തിയ സമരത്തിന്റെ ഫലമായി കുറഞ്ഞ ശമ്പളം 18,000 രൂപയാക്കി 2018 ഏപ്രിൽ 18 -ന് സംസ്ഥാനസർക്കാർ വിജ്ഞാപനമിറക്കിയിരുന്നു. 2017 ഒക്ടോബർ ഒന്നുമുതൽ മുൻകാലപ്രാബല്യം നൽകിയുള്ള വിജ്ഞാപനം കേന്ദ്ര മിനിമം വേജസ് നിയമത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മാനേജ്‌മെന്റ് വാദിച്ചതോടെ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി സ്‌റ്റേചെയ്തു. രണ്ടുവർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്‌റ്റേ മാറ്റാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സുപ്രീംകോടതി നിർദേശപ്രകാരം മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളും നഴ്‌സുമാർക്ക് 18,000 മിനിമം വേതനം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

2013 -ലെ വിജ്ഞാപനം കേരളം റദ്ദുചെയ്തിരുന്നതിനാൽ സ്‌റ്റേ വന്നതോടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി, ലബോറട്ടറി, ക്ലിനിക്, സ്‌കാനിങ് സെന്റർ, ഡെന്റൽ-ആയുർവേദ ആശുപത്രികൾ, ഫാർമസികൾ എന്നിവയിലെ നഴ്‌സുമാരടക്കമുള്ള അഞ്ചുലക്ഷത്തിലേറെ ജീവനക്കാർക്ക് മിനിമം വേതനം നൽകണമെന്ന വ്യവസ്ഥകളും ഇല്ലാതായി. അന്തിമതീർപ്പുണ്ടാകുന്നവരെ ആശുപത്രികൾക്കെതിരേ ശിക്ഷാനടപടികൾ പാടില്ലെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിൽനിന്ന് തൊഴിൽവകുപ്പ് വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്.

ഡൽഹി സർക്കാർചെയ്തത്

നഴ്‌സുമാരുടെ കുറഞ്ഞ ശമ്പളം 20,000 രൂപയാക്കി ഡൽഹി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. 1948 -ലെ കേന്ദ്ര മിനിമം വേതനനിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായാണ് ഡൽഹി സർക്കാർ വേതനംനിശ്ചയിച്ചതെന്ന് വാദിച്ച് അവിടെയും ആശുപത്രി മാനേജ്‌മെന്റ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു.

ഇതുപ്രകാരം മിനിമംവേതന കമ്മിറ്റിയെയോ അതിനു താഴെ സബ്കമ്മിറ്റികളെയോ നിയമിക്കണമെന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഡൽഹി സർക്കാർ അതിനുപകരം ശമ്പളംകൂട്ടണമെന്ന സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർദേശംകാണിച്ച് വേതനവർധന ശുപാർശകൾക്കായി ഒരു ഉന്നതതല വിദഗ്ധസമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. പൊതുതാത്പര്യം മുൻനിർത്തി കൈക്കൊണ്ട ഈരീതി തെറ്റല്ലെന്നും, വിദഗ്ധസമിതിയിൽ ആദ്യംമുതലേ ആശുപത്രി മാനേജ്‌മെന്റുകളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നെന്നും വിലയിരുത്തിയ കോടതി, സർക്കാർ നടപടിക്ക് സാധുത നൽകുകയായിരുന്നു.

