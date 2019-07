കാളികാവ്: മലപ്പുറം ജില്ലയിലും അയൽ സംസ്ഥാനത്തും തെരുവുകളിൽ അലയുന്നവരെ അന്തർസംസ്ഥാന ലോറികളിൽ ഗൂഡല്ലൂരിലേക്ക് നാടുകടത്തുന്നതായി സൂചന. സംസ്ഥാന അതിർത്തിയായ ഗൂഡല്ലൂരിൽ ഇത്തരക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിവരുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.

ഗൂഡല്ലൂർ തെരുവോരങ്ങളിൽ മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിൽനിന്ന് അന്നം തിരഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നവരുടെ കാഴ്ച കരളലിയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇവരാരും അന്നാട്ടുകാരല്ല. തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നും കർണാടകത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ചരക്ക് ലോറികളിലാണ് മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കയറ്റിവിടുന്നതെന്നാണ് നാട്ടുകാർ സംശയിക്കുന്നത്.

ബന്ധുക്കൾതന്നെയാണ് ലോറി ഡ്രൈവർമാർക്ക് പണം നൽകി ഇത്തരക്കാരെ നാടുകടത്തുന്നത്. തിരിച്ചുവരാൻ പറ്റാത്ത ദൂരത്തുകൊണ്ട് പോയി കളയണമെന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് ലോറി ഡ്രൈവർമാരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. നാട്ടിൽ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നിരുന്നവരും കുടുംബത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുമാണ് ഇവർ.

രാത്രി മടങ്ങുന്ന ചരക്ക് ലോറികളിൽ കയറ്റി വിടുന്നവരെ ഡ്രൈവർമാർ ഇറക്കി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഊരും പേരും അറിയാതെ തെരുവിൽ അലയുന്നവർ വിശപ്പടക്കാൻപോലും മാർഗമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്. ഹോട്ടലുകളിൽനിന്നും ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിൽനിന്നും പുറന്തള്ളുന്ന ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ അഭയം തേടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ.

