തിരുവനന്തപുരം: മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികളാരംഭിച്ചു. മടങ്ങിവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള രജിസ്‌ട്രേഷൻ ബുധനാഴ്ച തുടങ്ങും. നോർക്കയുടെ www.registernorkaroots.com എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്.

ചികിത്സയ്ക്കുപോയവർ, പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർഥികൾ, പരീക്ഷ, അഭിമുഖം, തീർഥാടനം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പോയവർ, ബന്ധുക്കളെ കാണാൻപോയവർ, ജോലി നഷ്ടമായവർ, വിരമിച്ചവർ, സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ തുടങ്ങിയവർക്കാണ് പ്രഥമ പരിഗണന.

