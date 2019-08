തിരുവനന്തപുരം: ലൈസൻസോ പെർമിറ്റോ ഇല്ലാതെ സംസ്ഥാനത്ത് പത്തുകോടി രൂപവരെ മുതൽമുടക്കുള്ളതും വലിയ മലിനീകരണമില്ലാത്തതുമായ വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ നിയമഭേദഗതി വരുന്നു. മൂന്നുവർഷത്തിനകം നിയമാനുസൃതമായ എല്ലാ അനുമതികളും നേടിയിരിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയോടെ ഇളവുകൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്.

നിയമപരമായ അനുമതികൾ വൈകുന്നതുകാരണം സംരംഭകർക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചത്. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മാതൃഭൂമി ‘കഷ്ടപ്പാടാണ് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ്’ എന്ന ലേഖനപരമ്പര പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.

പത്തുകോടി രൂപയിലധികം മുതൽമുടക്കുവരുന്ന എല്ലാ വ്യവസായങ്ങളുടെയും അനുമതി വേഗത്തിലാക്കാൻ വ്യവസായവകുപ്പിൽ പ്രത്യേക സെൽ ആരംഭിക്കാനും ധാരണയായി. പ്രവാസി നിക്ഷേപകർക്ക് ഈ സെല്ലുമായി നേരിട്ടു ബന്ധപ്പെടാം. പ്രവാസി നിക്ഷേപകർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഈ സെൽ വഴി ലഭ്യമാക്കും.

ഷോപ്‌സ് ആൻഡ് കമേഴ്‌സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽവരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വർഷാവർഷം ലൈസൻസ് പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതൊഴിവാക്കി, ഒരിക്കൽ ലൈസൻസ് ലഭിച്ചവർ വീണ്ടും പുതുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിയമഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്നതു പരിശോധിക്കും.

വാണിജ്യ കരാറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ വേഗം തീർപ്പാക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് നഗരങ്ങളിൽ വാണിജ്യകോടതികൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യവും സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

വ്യവസായനിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനും വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാലതാമസമില്ലാതെ പരിഹരിക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല നിക്ഷേപ ഉപദേശക കൗൺസിൽ രൂപവത്കരിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കും. നിക്ഷേപകർക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ സൗജന്യ കോൾസെന്റർ സ്ഥാപിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.

മികച്ച വ്യവസായങ്ങൾക്ക് മേഖലകൾ തിരിച്ച് സംസ്ഥാനതല അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തും. സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കാനും വ്യവസായികളുടെ നിർദേശങ്ങൾ കേൾക്കാനും സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന വ്യവസായ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി വ്യവസായമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തും.

കേരളത്തിന്റെ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് റാങ്ക് ഉയർത്താൻ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ മുഖ്യമന്ത്രി അവലോകനംചെയ്തു. ബിസിനസ് റിഫോം ആക്‌ഷൻ പ്ലാനിൽ നിർദേശിച്ചതും കേരളത്തിനു ബാധകമായതുമായ 77 ഇനങ്ങളിൽ 63-ഉം സംസ്ഥാനം നടപ്പാക്കി. ബാക്കി 14 ഇനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കും.

യോഗത്തിൽ വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ.പി. ജയരാജൻ, തദ്ദേശമന്ത്രി എ.സി. മൊയ്തീൻ, ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ്, തദ്ദേശവകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടി.കെ. ജോസ്, വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ഡോ. കെ. ഇളങ്കോവൻ, സഞ്ജയ് ഗാർഗ്, കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി. എം.ഡി. സഞ്ജയ് കൗൾ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി വി.എസ്. സെന്തിൽ, സെക്രട്ടറി എം. ശിവശങ്കർ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

