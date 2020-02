കണ്ണൂർ: ടവറുകളുടെ നികുതിയും കെട്ടിടനികുതിയും അടയ്ക്കുന്നതിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയതോടെ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ ബി.എസ്.എൻ.എലിനെതിരേ കേസ് നൽകിത്തുടങ്ങി. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽമാത്രം 30 തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളാണ് കേസ്‌ കൊടുത്തത്. ബി.എസ്.എൻ.എൽ. കമ്പനിയാവുകയും കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്ഥാപനത്തെ കൈവിടുകയും ചെയ്തതോടെ കേസുകളും മറ്റും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തലയിലുമായി.

വി.ആർ.എസ്. എടുത്തവരുടേതുൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെപ്പേർക്ക് ശമ്പളവും മറ്റും കുടിശ്ശികയായിരിക്കേയാണ് കേസുകളും എത്തിയത്. ഡിവിഷണൽ എൻജിനിയർ, ജനറൽ മാനേജർ പേഴ്‌സണൽ എന്നിവരുടെ പേരിലാണ് വക്കീൽ നോട്ടീസ്.

സംസ്ഥാനത്ത് ബി.എസ്.എൻ.എലിന് ആറായിരത്തോളം ടവറുകളാണുള്ളത്. ബി.എസ്.എൻ.എൽ. സ്വന്തം നിലയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവ, ഭൂമി വാടകയ്ക്കെടുത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നവ, ടവർ ബിസിനസ് കമ്പനികളിൽനിന്ന് വാടകയ്ക്കെടുത്തവ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നുവിധം ടവറുകളാണ് ബി.എസ്.എൻ.എലിനുള്ളത്. തറവാടകയ്ക്കുപുറമേ ടവറുകൾക്ക് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ചതുരശ്രമീറ്ററിന് നിശ്ചിതതുക നികുതിയും നൽകണം. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഈയിനത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നൽകാനുണ്ട്. ഒരു ടവറിന് വർഷം 7000 മുതൽ മുകളിലോട്ടാണ് നികുതി. കെട്ടിടനികുതി വേറെയും നൽകണം.

കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ നികുതി കുടിശ്ശികയിൽ ഇളവനുവദിക്കണമെന്നാണ് ബി.എസ്.എൻ.എലിന്റെ ആവശ്യം. കേസായാൽ സാധാരണ വാടകയ്ക്കുപുറമേ അതിന്റെ പകുതിയും കോടതിച്ചെലവും ബി.എസ്.എൻ.എൽ. നൽകേണ്ടിവരും.

Content Highlights; no fund for tax- bsnl in financial crisis