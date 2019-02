തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്തെ പട്ടാള ക്യാമ്പുകളിൽനിന്ന് വിറ്റൊഴിയുന്ന പശുക്കളെ വാങ്ങാൻ സംസ്ഥാനത്തെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് തയ്യാറെടുക്കുന്നു. കിടാക്കളടക്കം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പശുക്കളെ വാങ്ങി പ്രളയത്തിൽ കന്നുകാലികൾ നഷ്ടമായ കർഷകരെ സഹായിക്കാനാണ് പദ്ധതി.

ചെലവുചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി സൈന്യത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള നാല്പതോളം ഫാമുകൾ പൂട്ടാൻ 2017-ൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഫാമുകളിലുള്ള ഹോസ്റ്റീൻ-ഫ്രീഷ്യൻ, സഹിവാൾ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട കന്നുകാലികളെ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഡെയറി ഫാമുകൾക്ക് നൽകാനായിരുന്നു തീരുമാനം. ഒരു പശുവിന് ആയിരം രൂപയാണ് മുൻകൂർ തുകയായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

പ്രളയത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിലായി 5163 പശുക്കൾ ചത്തൊടുങ്ങിയതായാണ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ കണക്ക്. ആറായിരത്തിലധികം കന്നുകുട്ടികളും നഷ്ടമായി.

പദ്ധതിയുടെ പ്രായോഗികവശങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ വെറ്ററിനറി സർവകലാശാലയിലേതടക്കമുള്ള വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെട്ട സമിതിക്ക് രൂപംനല്കി.

കേന്ദ്രത്തിന് കത്ത് നൽകി

പശുക്കളെ വാങ്ങാൻ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കത്ത് നല്കി. മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പശുക്കളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ചെലവ് കൂടും. ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിദഗ്ധസമിതി പരിശോധിക്കും. നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയശേഷമേ ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ.

-പി.കെ. സദാനന്ദൻ, ഡയറക്ടർ, മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ്

