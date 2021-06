ബദിയഡുക്ക: അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത വീട്ടിൽ പറക്കമുറ്റാത്ത സഹോദരങ്ങളെ കാക്കാൻ നാഗരാജിന് സഹായപ്രവാഹം. വ്യാഴാഴ്ച ‘മാതൃഭൂമി’യിലൂടെ വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ സഹായവാഗ്ദാനവുമായി വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന്‌ ഫോൺവിളികളെത്തി. ബദിയഡുക്ക കുംബഡാജെ കാജ കാരയ്ക്കാട് എസ്.സി. കോളനിയിലെ നാഗരാജിന്റെയും സഹോദരങ്ങളായ ഹർഷരാജ്, അപർണ, സനത്ത്‌രാജ് എന്നിവരുടെയും തുടർജീവിതത്തിന് സഹായമൊരുക്കാനാണ് ‘മാതൃഭൂമി’ വായനക്കാർ കൈകോർത്തത്.

ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ എസ്. മീനാറാണി വീട്ടിലെത്തി. എസ്.സി., എസ്.ടി. കോർപ്പറേഷനിൽനിന്നെടുത്ത 75,000 രൂപയുടെ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. കുടുംബശ്രീയീൽനിന്നുള്ള 8,500 രൂപയും കളക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒഴിവാക്കും. നാഗരാജിന് വെൽഡിങ് പഠനം തുടരാൻ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യമൊരുക്കും. 10-ാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന ഹർഷരാജിനെ വെള്ളച്ചാലിലെ മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൻ സ്കൂളിലും അപർണയെ പരവനടുക്കത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ ആറാം ക്ലാസിൽ ചേർക്കും. നാലാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന ഇളയകുട്ടി സനത്ത്‌രാജിനെ കുണ്ടംകുഴിയിലെ മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ നാലിൽ ചേർക്കുമെന്നും മീനാറാണി പറഞ്ഞു.

കാറഡുക്ക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സിജി മാത്യു, കുംബഡാജെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ ഹമീദ് പൊസോളിഗെ എന്നിവർ വീട് സന്ദർശിച്ചു. വീട്ടിൽനിന്ന് പഠനം തുടരാൻ ഓരോ മൊബൈൽഫോണുകൾ വീതം രണ്ടുപേരും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. വീട്ടിലെ തകരാറിലായ ടെലിവിഷൻ നന്നാക്കും. ജില്ലാ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്‌സൺ മണി ജി. നായർ വീട് സന്ദർശിച്ച് സഹായം നൽകി.

കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കാനും ജീവിതച്ചെലവിനായി പ്രതിമാസം സഹായം നൽകാനുമുള്ള നടപടികൾക്ക് സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യുമെന്ന് സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ കമ്മിഷൻ ചെയർമാൻ ബി.എസ്. മാവോജി പറഞ്ഞു.

സഹായവാഗ്ദാനവുമായി ബ്രാഹ്മിന്‍സ്‌ ഫുഡ് പ്രോജക്ട്

തുടർപഠനത്തിനും ജീവിതസുരക്ഷിതത്വത്തിനും സഹായവാഗ്ദാനവുമായി ബ്രാഹ്മിന്‍സ്‌ ഫുഡ് പ്രോജക്ട് അധികൃതരുമെത്തി. ബദിയഡുക്ക ജനമൈത്രി പോലീസ് അംഗങ്ങൾ കുട്ടികളെ സന്ദർശിച്ചു.

റേഷൻകാർഡ് എ.പി.എൽ.

നാഗരാജിന്റെ വീട്ടിലെ റേഷൻ കാർഡ് ഇപ്പോഴും എ.പി.എൽ. വിഭാഗത്തിലാണ്. അതിനാൽ ബി.പി.എൽ. കാർഡുകാർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. കാർഡ് മാറ്റിക്കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കുടുംബം.

Content Highlights: Natives with the help of the orphaned brothers