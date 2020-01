കണ്ണൂർ: ദേശീയപാത ആറുവരിയായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പിൽ വീണ്ടും മന്ദത. ടെൻഡർ വിളിച്ചിട്ടും ആവശ്യമായ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിൽ പുരോഗതിയില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം. സ്ഥലത്തിന് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റി മടക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനസർക്കാർ നൽകാമെന്നേറ്റ 25 ശതമാനം തുക കിട്ടാത്തതാണ് കാരണമെന്ന് അവർ പറയുന്നു. കോഴിക്കോട് മേഖലാ ഓഫീസിൽ മാത്രം 150 കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള അപേക്ഷ മടങ്ങി.

തലപ്പാടി മുതൽ മുഴപ്പിലങ്ങാട് വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ നിർമാണത്തിനാണ് ഫെബ്രുവരി 17 അവസാനദിവസമായി ടെൻഡർ വിളിച്ചത്. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനങ്ങളെല്ലാം ഇറങ്ങിയെങ്കിലും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി ഏറ്റെടുത്തത് 25 ശതമാനത്തിലും താഴെയാണ്. സ്ഥലമെടുപ്പിനായി ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റി നിയോഗിച്ച ലെയ്സൺ ഓഫീസർമാരുടെ യോഗം കഴിഞ്ഞദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേർന്നു. വിലനിർണയ നടപടി വൈകുന്നതും വില നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പണം ലഭിക്കാത്തതുമാണ് പ്രശ്നമെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി. തടസ്സങ്ങൾ ഉടൻ നീക്കുമെന്ന് ദേശീയ പാതാ അതോറിറ്റി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. 60 ശതമാനം സ്ഥലമെങ്കിലും ഏറ്റെടുത്താലേ ടെൻഡർ നൽകാനാവൂ. ഓഫീസുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ലാത്തതും നടപടി വൈകിക്കുന്നു.

കേരളത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ വില വളരെ ഭീമമാണെന്നതിനാൽ കാൽഭാഗം സംസ്ഥാനസർക്കാർ വഹിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. കിഫ്ബി മുഖേന തുക ലഭ്യമാക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര ഗതാഗതമന്ത്രിയും തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്തുകയും അതുപ്രകാരം കരാർ ഒപ്പിടുകയും ചെയ്തു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ 75 ശതമാനം ഫണ്ടും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ 25 ശതമാനവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എസ്.ബി.ഐ.യുടെ ട്രഷറി ബ്രാഞ്ചിൽ അക്കൗണ്ടും തുടങ്ങി. എന്നാൽ, പണമിടപാടുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.

വില നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും ആവശ്യമായ തുകയും കാണിച്ച് കളക്ടർമാർ സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്തിലെ ദേശീയപാതാ വിഭാഗം ചീഫ് എൻജിനിയർമാർ മുഖേന അപേക്ഷ നൽകണമെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഡിസംബർ 16-ന് ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഇതിൽ തുടർനടപടികളുണ്ടായിട്ടില്ല. കിഫ്ബി ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റിക്ക് നേരിട്ട് 25 ശതമാനം പണം നൽകുകയും ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റി നഷ്ടപരിഹാരത്തുക നൽകുകയും മാത്രമാണ് പ്രായോഗികമെന്നാണ് ദേശീയപാതാ അധികൃതരുടെ നിലപാട്.

കണ്ണൂരിൽ 25 ഹെക്ടർ പുറമ്പോക്ക് ഉൾപ്പെടെ 200 ഹെക്ടർ സ്ഥലമാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. 546 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 35 ഹെക്ടറോളം ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റി ഏറ്റെടുത്തു. കാസർകോട്ട്് 20 ഹെക്ടർ പുറമ്പോക്ക് ഉൾപ്പെടെ 95 ഹെക്ടറാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. അതിൽ 400 കോടിയോളം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി 32 ഹെക്ടർ ഏറ്റെടുത്തു. അതോറിറ്റിയിൽനിന്നും ലഭിച്ച 150 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകുന്ന നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു. കണ്ണൂരിൽ നഷ്ടപരിഹാരത്തുക കരാറായ കേസുകളിൽ മാത്രം ഇനിയും 340 കോടി രൂപ കുടിശ്ശികയാണ്. കാസർകോട് ജില്ലയിൽ 240 കോടി രൂപയും.

