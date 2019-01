തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളിവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരേ എട്ട്, ഒമ്പത് തീയതികളിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി 48 മണിക്കൂർ പണിമുടക്ക് നടത്തുമെന്ന് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമിതി ഭാരവാഹികളായ ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ, കെ.പി. രാജേന്ദ്രൻ, വി.ജെ. ജോസഫ് എന്നിവർ പത്രസമ്മേളത്തിൽ അറിയിച്ചു.

കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന പൊതുമേഖലാ ജീവനക്കാർ, ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ, റോഡ് ഗതാഗത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങി സംഘടിതവും അസംഘടിതവുമായ എല്ലാ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളും പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കും. കർഷകരും പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപാരി, വ്യവസായ മേഖലയിലെ സംഘടനകളും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു. വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികളും പണിമുടക്കും.

ശബരിമല തീർഥാടകരുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ, തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കിലായതിനാൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ബസുകൾ ഒാടാൻ സാധ്യതയില്ല. തീവണ്ടി തടയൽ സമരമുണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ, യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്നും നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എം.കെ. കണ്ണൻ, മാഹീൻ അബൂബക്കർ എന്നിവരും പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

കട തുറക്കും - വ്യാപാരികൾ

ദേശീയ പണിമുടക്ക് ദിവസങ്ങളിൽ കടകൾ തുറക്കുമെന്ന് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി. നസിറുദ്ദീൻ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ 92 വ്യാപാര സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെട്ട കോ-ഓർഡിനേഷൻ കമ്മറ്റി കടകൾ തുറക്കുമെന്ന് എല്ലാ സംഘടനാ നേതാക്കളേയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്കുനേരേ പ്രതികാര നടപടി ഉണ്ടാവില്ല. സുരക്ഷ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ഹർത്താലിൽ വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങൾ തകർത്തതിലൂടെ 10 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി. 100 കോടിയുടെ വ്യാപാരനഷ്ടവും ഉണ്ടായി. ഹർത്താൽ നടത്തിയവരിൽനിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും നസിറുദീൻ പറഞ്ഞു. നേതാക്കളായ കെ. സേതുമാധവൻ, കെ.പി. അബ്ദുൾ റസാഖ്, എ.വി.എം. കബീർ, പി. സക്കറിയ തുടങ്ങിയവരും പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

