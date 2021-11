കാസര്‍കോട് ചെര്‍ക്കള ബി.കെ.പാറയിലെ വീട്ടില്‍ ചങ്ങലയ്ക്കിട്ട മാനസിക വെല്ലുവിളി

നേരിടുന്ന 28-കാരന്‍ മുഹമ്മദ് സക്കീര്‍| ഫോട്ടോ\ രാമനാഥ് പൈ

കാസർകോട്: ’നിങ്ങളാരെങ്കിലും ഓനെ കൊണ്ടോവോ... ഞാൻ കൊറേ നോക്കി... അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൊന്നുതരുവോ ഞങ്ങളെ രണ്ടിനേം... ’ ഇടതുകാൽ ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന 28 വയസ്സുള്ള മകൻ മുഹമ്മദ് സക്കീറിനെ നോക്കി മാതാവ് നബീസ പറഞ്ഞു. നബീസയും മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നൊന്തുപെറ്റ മകന്റെ ദുരിതം പറയാൻ അവർക്ക് രോഗം തടസ്സമായില്ല. വീട്ടിൽ കയറിവരുന്നവരോടെല്ലാം എന്നാണ് എന്റെ മകനെ കൊണ്ടു പോകുന്നത് എന്ന് മാത്രമാണ് അവർക്ക് ചോദിക്കുവാനുള്ളത്.

കാസർകോട് ചെർക്കള ബി.കെ. പാറയിലെ നബീസയുടെ വീട്ടിൽ ദയനീയത തളംകെട്ടി കിടക്കുകയാണ്. മൂന്ന് വയസ്സുവരെ സാധാരണ കുട്ടിയായിരുന്ന സക്കീർ പെട്ടെന്നായിരുന്നു മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചുതുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് ആ കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിതകഥ മാറിമറിഞ്ഞു. നന്നേ ചെറുപ്പത്തിലേ തന്നെ ആ ബാല്യം ചങ്ങലയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു. 15 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒറ്റമുറി വീട്ടിലെ മാവിൻ ചുവട്ടിൽ ചങ്ങലയിൽ കഴിയുന്ന സക്കീറിനെ കുറിച്ച് മാതൃഭൂമി 2009-ൽ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു. വാർത്തയെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് ചികിത്സ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും തുടരാനായില്ല. ആസ്പത്രിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായതോടെ തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിച്ചു.

2018-ൽ കളക്ടർ പതിച്ചുനൽകിയ ഭൂമിയിൽ ടി.എം. ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയാണ് സക്കീറിനും കുടുംബത്തിനും വീട് നിർമിച്ചുനൽകിയത്. ഇന്ന് നിലവിളികളും കരച്ചിലും മാത്രം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന വീടാണത്. ചങ്ങലയഴിച്ചാൽ പുറത്തേക്കിറങ്ങിയോടും. ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് അക്രമാസക്തനാകും. തീപ്പെട്ടി കൈയിൽ കിട്ടിയാൽ കണ്ടതെല്ലാം അഗ്നിക്കിരയാക്കും. തീപ്പൊള്ളലേറ്റ പാടുകളാണ് സക്കീറിന്റെ കാലുകളിൽ മുഴുവൻ. കഴിഞ്ഞ റംസാനിൽ പിതാവ് അബ്ദുൾ ഖാദർ മരിച്ചതോടെ ഉമ്മയും മകനും ഒറ്റപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ അബ്ദുൾഖാദറിന്റെ അനുജൻ മൊയ്തീൻകുഞ്ഞിയാണ് ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. കൂലിപ്പണിക്കിടയിൽ ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓടിയെത്തി സക്കീറിന്റെ മുറി വൃത്തിയാക്കി രണ്ടുപേർക്കുമുള്ള ഭക്ഷണം നൽകും. എന്നാൽ പുതിയ വീടിന്റെ മുറ്റമടക്കം കാട് കയറിയ നിലയിലാണ്. ബേവിഞ്ച ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെയും പഞ്ചായത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ചികിത്സയക്കായി നിരവധി ആസ്പത്രികൾ കയറിയിറങ്ങിയെങ്കിലും നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. നബീസയുടെ വാർധക്യ പെൻഷനിലാണ് വീടിന്റെ വൈദ്യുത ബില്ലും മറ്റും അടയ്ക്കുന്നത്.

