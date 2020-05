കൊച്ചി: ഡേവിഡെന്നും വിക്കിയെന്നും സ്വന്തംപേരുകൾ മാറ്റിപ്പറയുമ്പോഴും അമ്മയുടെ പേര് അമൃതയെന്നാണ് അവൻ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നത്. മറ്റുചോദ്യങ്ങളുടെയെല്ലാം ഉത്തരങ്ങൾ ചെറുചിരിയിലൊതുക്കിയും അറിയില്ലെന്ന ആംഗ്യത്തിലൂടെയും മറുപടിനൽകും.

മുഖത്തെ മുറിവുകളെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യത്തിന് അവിടെ കൈകൾകൊണ്ട് തടവുകയല്ലാതെ ഉത്തരമില്ല. പീളകെട്ടുന്ന ഇടത്തേ കണ്ണ് കൈകൾകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വലിച്ചുതുറക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടത്തുന്നുണ്ട്. ബന്ധുക്കൾ തന്നെ അന്വേഷിച്ചെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ, കാക്കനാട് ‘തെരുവുവെളിച്ച’ത്തിൽ തെരുവോരം മുരുകന്റെ സംരക്ഷണയിലാണ് ഡേവിഡുള്ളത്. മുഖത്ത് പരിക്കുപറ്റിയ നിലയിൽ മൂന്നുദിവസങ്ങൾക്കുമുമ്പാണ് ഡേവിഡിനെ രണ്ടുപേർ എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. രണ്ടുദിവസമായി ആരും അന്വേഷിച്ചുവരാതെയായതോടെയാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചത്. സെൻട്രൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ഡേവിഡിന്റെ താത്കാലികച്ചുമതല തെരുവോരം മുരുകനെ ഏൽപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു.

കണ്ണിന് പൂർണമായും കാഴ്ചനഷ്ടപ്പെട്ട ഡേവിഡിന് പ്രാഥമികകാര്യങ്ങൾപോലും ചെയ്യാൻകഴിയില്ലെന്ന് തെരുവോരം മുരുകൻ പറയുന്നു. തനിയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ കുളിക്കാനോപോലും അറിയില്ല. കാലിന് സ്വാധീനക്കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് ടോയ്‌ലെറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ രണ്ടുപേരുടെയെങ്കിലും സഹായം വേണ്ടിവരും. കാഴ്ചയിൽ മുപ്പതുവയസ്സ് തോന്നിപ്പിക്കുമെങ്കിലും ചെറിയ കുട്ടികളെപ്പോലെയാണ് പെരുമാറ്റം. കട്ടിലിൽ കിടക്കാൻ മടി. എണീറ്റുനടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വീഴാൻപോകും. എല്ലാസമയത്തും ഒരാളുടെ പ്രത്യേക പരിചരണം ആവശ്യമാണ്. കൃത്യമായ കൗൺസലിങ്ങും നൽകണം. തെരുവുവെളിച്ചത്തിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ല അതിനാൽ അത്തരത്തിലൊരു സ്ഥലംകണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

