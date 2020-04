തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടലിന്റെ രൂക്ഷത വെളിപ്പെടുത്തി കേരളത്തിലേക്കു മടങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ കണക്ക്. കോവിഡിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരികെയെത്താൻ നോർക്കയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുന്നത് 56,114 പേരാണ്. രജിസ്‌ട്രേഷൻ തുടരുന്നതിനാൽ ഇതിന്റെ പലമടങ്ങാകും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കേരളത്തിലെത്താൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് 9515 ഗർഭിണികളാണ്.

ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ടുവരെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്തിയത്. 3.6 ലക്ഷംപേരാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതലാളുകൾ ചെയ്തത് യു.എ.ഇ.യിൽനിന്ന്. സൗദിയും ഖത്തറുമൊക്കെ പിന്നാലെയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് നോർക്ക രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചത്. മാലദ്വീപിൽനിന്ന് 2100 പേരാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്.

മറ്റുള്ളവർ

തൊഴിൽതാമസ വിസയിൽ എത്തിയവര് 2,23,624

സന്ദർശന വിസയിലുള്ളവർ 57,436

ആശിത്ര വിസയിൽ 20,219

വിദ്യാർഥികൾ 7276

ട്രാൻസിറ്റ് വിസയിൽ 691

മറ്റുള്ളവർ 11,327

വാർഷികാവധിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 58,823

സന്ദർശന വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവർ 41,236

വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവരും റദ്ദാക്കപ്പെട്ടവരും 23,975

ലോക്ഡൗൺ കാരണം നാട്ടിലേക്കുമടങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ 9561

മുതിർന്ന പൗരൻമാർ 10,007

പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർഥികൾ 2448

ജയിൽമോചിതർ 748

മറ്റുള്ളവർ 1,08,520

തൊഴിൽരംഗം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കണക്ക്

വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾ 49,472

അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾ 15,923

ഭരണനിർവഹണ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവർ 10,137

പ്രൊഫഷണലുകൾ 67,136

സ്വയംതൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ 24,107

മറ്റു തൊഴിൽമേഖലയിലുള്ളവർ 1,53,724

ജില്ല തിരിച്ച്

തിരുവനന്തപുരം 23,014

കൊല്ലം 22,575

പത്തനംതിട്ട 12,677

കോട്ടയം 12,220

ആലപ്പുഴ 15,648

എറണാകുളം 18,489

ഇടുക്കി 3459

തൃശ്ശൂർ 40,434

പാലക്കാട് 21,164

മലപ്പുറം 54,280

കോഴിക്കോട് 40,431

വയനാട് 4478

കണ്ണൂർ 36,228

കാസർകോട് 15,658

ആയിരത്തിൽകൂടുതൽ പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പത്തുരാജ്യങ്ങൾ

യു.എ.ഇ. 1,42,267

സൗദി അറേബ്യ 43,400

ഖത്തർ 35,600

കുവൈത്ത് 20,500

ഒമാൻ 17,700

ബഹ്‌െെറൻ 9000

യു.എസ്. 1650

യു.കെ. 1970

റഷ്യ 1100

യുക്രൈൻ 1670

വിമാനക്കമ്പനികൾ വിവരങ്ങൾ ആരായുന്നതിനാൽ നോർക്ക ഔദ്യോഗികമായി കണക്ക് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. രജിസ്‌ട്രേഷന്റെ പ്രവണത അറിയാനുള്ള ഏകദേശ കണക്കാണിത്.

