തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂൾകുട്ടികളുടെ ആധാർ പരിശോധനയിൽ സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിലെ 1.73 ലക്ഷം കുട്ടികളുടെ രേഖകൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ഇതിൽ ഒരുലക്ഷത്തിലേറെയും എയ്ഡഡ് മേഖലയിലാണ്. സമാന്തരമായി അൺ എയ്ഡഡ് മേഖലയിലെ 77,808 കുട്ടികളുടെ ആധാർ രേഖകളും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

കണക്കെടുപ്പുദിവസം അൺ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളിൽനിന്ന് എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിലേക്ക് കുട്ടികളെ മാറ്റിയിരുത്തി തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതി ചില സ്കൂളുകൾ അവലംബിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം വ്യാജ അഡ്മിഷനാണെന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്താനാകില്ലെങ്കിലും ഇതിൽ നല്ലൊരുഭാഗവും സംശയനിഴലിലാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ.

വ്യാജ അഡ്മിഷൻ നടത്തി തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് കൈറ്റിനെ കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. സ്‌കൂളുകളിൽനിന്ന് ആദ്യംനൽകിയ കണക്കിൽ വലിയ പൊരുത്തക്കേടുകൾ കണ്ടതിനെത്തുടർന്ന് അവ തിരുത്താൻ അവസരം നൽകി. തിരുത്തിയ കണക്കിലാണ് ഇത്രയും വ്യത്യാസം.

അധ്യാപകതസ്തിക സൃഷ്ടിക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വേണമെന്ന നിബന്ധന ബജറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരേ മാനേജ്‌മെന്റുകൾ കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിവരുകയാണ്.

രണ്ടാം തസ്തിക: കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല

എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിൽ 1:30, 1:35 എന്നിങ്ങനെയാണ് എൽ.പി., യു.പി. ക്ലാസുകളിലെ അധ്യാപക-വിദ്യാർഥി അനുപാതം. നേരത്തേ 1:45 ആയിരുന്നപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തസ്തികയ്ക്ക് 51 കുട്ടികൾ വേണമായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസാവകാശ നിയമപ്രകാരം അനുപാതം കുറച്ചപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തസ്തികയ്ക്കുവേണ്ട കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിച്ചില്ല.

ഇതിനിടെ 31 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാംതസ്തിക അനുവദിക്കാമെന്ന നിലയിൽ ഉത്തരവും ഇറങ്ങി. ഒരു കുട്ടി കൂടിയാൽ ഒരധ്യാപക തസ്തികയെന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയത് ഇതുമൂലമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമപ്രകാരം ഒരു സ്‌കൂളിൽ 60 കുട്ടികൾക്ക് രണ്ട് അധ്യാപകരെന്നത് കേരളത്തിൽ ക്ലാസ് അടിസ്ഥാനത്തിലേക്കു മാറ്റുകയായിരുന്നു. ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു കുട്ടി കൂടിയാൽ ഒരു അധ്യാപക തസ്തികയെന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ തസ്തികയ്ക്ക് എത്ര കുട്ടികൾ വേണമെന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടിവരും.

പട്ടിക (കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ)

സർക്കാർ സ്കൂൾ

യു.ഐ.ഡി. ശരിയായുള്ളത് 10,95,973

തെറ്റായ നമ്പർ നൽകിയത് 15,551

നമ്പർ ശരിയോയെന്നു കണ്ടെത്താനാകാത്തത് 33,156

യു.ഐ.ഡി. കോളം പൂരിപ്പിക്കാത്തത് 24,395

എയ്ഡഡ്

യു.ഐ.ഡി. ശരിയായുള്ളത് 20,57,829

തെറ്റായ നമ്പർ നൽകിയത് 23,119

നമ്പർ ശരിയോയെന്നു കണ്ടെത്താനാകാത്തത് 47,960

യു.ഐ.ഡി. കോളം പൂരിപ്പിക്കാത്തത് 29,555

കൂടുതൽ വിശദമായ പരിശോധന വേണം

നൽകിയ യു.ഐ.ഡി. നമ്പർ ശരിയാണോയെന്നു കണ്ടെത്താനാകാത്ത 91,000-ൽപ്പരം കുട്ടികളാണുള്ളത്. ആധാറിലും സ്‌കൂൾരേഖയിലുമുള്ള പേര്, ജനനത്തീയതി, ലിംഗം എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടാൽ പരിശോധിക്കാനാകാതെ വരും. ഇത്തരം കേസുകളിൽ കൂടുതൽ വിശദമായ പരിശോധന വേണം -കെ. അൻവർ സാദത്ത്, കൈറ്റ് ചീഫ് എക്‌സിക്യുട്ടീവ് ഓഫീസർ

