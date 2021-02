തിരുവനന്തപുരം: രണ്ടുതവണ മത്സരിച്ചവര്‍ക്ക് വീണ്ടും സീറ്റ് നല്‍കേണ്ടെന്ന് സി.പി.ഐ. എക്‌സിക്യുട്ടീവില്‍ നിര്‍ബന്ധം പിടിച്ച മന്ത്രി ഇ. ചന്ദ്രശേഖരന്‍ ആ മാനദണ്ഡം സ്വയം നടപ്പിലാക്കുന്നു.

നിയമസഭയില്‍ രണ്ട് ടേം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ താന്‍ ഇനി മത്സരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചു. ചന്ദ്രശേഖരന്‍ മത്സരിക്കണമെന്ന താത്പര്യത്തിലാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയും കാസര്‍കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും. സംസ്ഥാനനേതൃത്വവും വിജയസാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ചന്ദ്രശേഖരന്‍ മത്സരിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായത്തിലാണ്.

രണ്ടു ടേമെന്ന മാനദണ്ഡം മുറുകെപ്പിടിക്കുന്നതിനോട് പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചില എതിര്‍പ്പുകള്‍ ഉയര്‍ന്നതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് മൂന്നുവട്ടം മത്സരിച്ചവര്‍ക്ക് ഇനി സീറ്റ് നല്‍കേണ്ടെന്ന തീരുമാനം സി.പി.ഐ. എടുത്തത്. 2011 ല്‍ സി.കെ. ചന്ദ്രപ്പന്‍ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിരുന്നപ്പോഴാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മത്സരിച്ചവര്‍ തുടര്‍ന്ന് മത്സരിക്കേണ്ടെന്ന നിലപാട് സി.പി.ഐ. സ്വീകരിച്ചത്. 2016-ല്‍ ഇതില്‍ അല്‍പം വെള്ളം ചേര്‍ത്തു. മൂന്ന് ടേം കഴിഞ്ഞവര്‍ക്കും സീറ്റ് കിട്ടി.

