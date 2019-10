ആലപ്പുഴ: വർഷങ്ങളായി മെമു തീവണ്ടിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന മലബാറുകാരുടെ സ്വപ്നം വൈകാതെ പൂവണിഞ്ഞേക്കും. മാർച്ചിനുശേഷം മലബാർ മേഖലയിലേക്ക് ഷൊർണൂരിൽനിന്ന് മെമു സർവീസ് തുടങ്ങാനിടയുണ്ടെന്നാണ് റെയിൽവേ ബോർഡ് അധികൃതർ നൽകുന്ന സൂചന.

നിലവിൽ പാലക്കാട് വരെയാണ് മെമു സർവീസ്. കൊല്ലം-എറണാകുളം, പാലക്കാട്, കൊല്ലം-തിരുവനന്തപുരം-നാഗർകോവിൽ റൂട്ടുകളിലാണ് മെമു ഓടുന്നത്. ഇതിന്റെ മുഖ്യ നിയന്ത്രണവും പ്രവർത്തനങ്ങളും കൊല്ലത്തുനിന്നാണ്.

14 കോടി ചെലവിൽ ഷൊർണ്ണൂരിൽ പുതിയ മെമു ഷെഡ് നിർമാണം പൂർത്തിയായി വരികയാണ്. മാർച്ചുമാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ മെമു ഓടിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഷൊർണൂരിലുണ്ടാകും.

മലബാറിൽ പാസഞ്ചറുകളുടെ സ്ഥാനത്തായിരിക്കും മെമു ഓടുക. ഇതോടെ കോയമ്പത്തുർ, മംഗളൂരു, കോഴിക്കോട് എന്നിവടങ്ങളിലേക്ക് ഓടുന്ന പാസഞ്ചറുകൾ മെമുവിന് വഴിമാറും. സമയം ക്രമീകരിച്ചശേഷമാകും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മെമു ഓടിക്കുന്നത് തീരുമാനിക്കുക.

ഇനി ത്രീഫെയ്‌സ് മെമു

മലബാറിലേക്കും കേരളത്തിലേക്ക് മൊത്തത്തിലും ഇനിയെത്തുക ത്രീഫെയ്‌സ് മെമുവായിരിക്കും. കൊല്ലത്തും പാലക്കാട്ടുമായി ഏഴ് ത്രീഫെയ്‌സ് മെമു സർവീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പഴയ മെമുവിനെക്കാൾ ഏറെ സൗകര്യമുള്ളവയാണ് പുതിയ ത്രിഫെയ്‌സ് മെമു. പഴയ മെമുവിൽ എഴുന്നൂറോളം പേർക്കേ യാത്രചെയ്യാനാകു. ത്രിഫെയ്‌സിൽ ആയിരത്തിയിരുന്നൂറിലേറെപ്പേർക്ക് യാത്രചെയ്യാം. എല്ലാ ബോഗികളിലും ക്യാമറകളുമുണ്ടാകും.

യാത്രക്കാരുടെ നേർക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കല്ല് അടക്കുമള്ള ഒരു വസ്തുവും പതിക്കാത്ത വിധമാണ് ജനാലകൾ. ധാരാളം സ്ഥലവും വൃത്തിയുള്ള കക്കൂസുകളും ഉണ്ടാകും. ത്രീഫെയ്‌സ് മെമു ഓടിക്കാൻ ചെലവും കുറവാണ്. പഴയ മെമുവിനെക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഓട്ടം തുടങ്ങാനും വേഗം ആർജിക്കാനും പെട്ടെന്ന് നിർത്താനം ഇതിനാകും. വിസ്താരമേറിയ എട്ട് ബോഗികളാണ് ത്രീഫെയ്‌സ് മെമുവിലുണ്ടാകുക.

