തിരുവനന്തപുരം: 2019-ൽ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടന്ന 60-ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം, കണ്ണൂരിൽ നടന്ന 63-ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾകായികോത്സവം എന്നിവയുടെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന് മാതൃഭൂമിക്ക് നാല് അവാർഡുകൾ. സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് മലയാള അച്ചടിമാധ്യമങ്ങളിൽ മികച്ച കവറേജിനുള്ള പുരസ്കാരം മാതൃഭൂമിക്കു ലഭിച്ചു. കായികോത്സവത്തിൽ മികച്ച പത്രറിപ്പോർട്ടറായി സജ്‌ന ആലുങ്കൽ (മാതൃഭൂമി, കോഴിക്കോട്), മികച്ച വാർത്താചിത്രത്തിന് പി. കൃഷ്ണപ്രദീപ് (കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ) എന്നിവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ അച്ചടിമാധ്യമം (മലയാളം) മികച്ച റിപ്പോർട്ടർക്കുള്ള സമ്മാനം ഇ.വി. ജയകൃഷ്ണൻ (മാതൃഭൂമി), കെ. സുജിത് (മംഗളം) എന്നിവർ പങ്കിട്ടു. മികച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫർ -സുരേന്ദ്രൻ മടിക്കൈ (ദേശാഭിമാനി).

മറ്റ് അവാർഡുകൾ: അച്ചടിമാധ്യമം (ഇംഗ്ലീഷ്): മികച്ച റിപ്പോർട്ടർ -സി.പി. സജിത്ത് (ദ ഹിന്ദു), മികച്ച സമഗ്ര കവറേജ് -ദി ഹിന്ദു.

ദൃശ്യമാധ്യമം: മികച്ച റിപ്പോർട്ടർ -ധന്യാ കിരൺ (മനോരമ ന്യൂസ്), ഷിതാ ജഗത് (മീഡിയാവൺ). മികച്ച ക്യാമറാമാൻ (രണ്ടുപേർക്ക്) -ജയൻ കാർത്തികേയൻ (24 ന്യൂസ്), അഭിലാഷ്. കെ.ആർ. (ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്). മികച്ച കവറേജ്- ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. മികച്ച ഓൺലൈൻ പത്രം -മാധ്യമം ഓൺലൈൻ. ശ്രവ്യമാധ്യമം മികച്ച കവറേജ്: ആകാശവാണി.

സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികോത്സവ മാധ്യമപുരസ്കാര ജേതാക്കൾ

സമഗ്ര കവറേജ് (അച്ചടിമാധ്യമം)- മെട്രോ വാർത്ത, മികച്ച ടി.വി. റിപ്പോർട്ടർ- നിഖിൽ പ്രമേഷ് (24 ചാനൽ ന്യൂസ്), മികച്ച ഛായാഗ്രഹണം -സജീവ് വി. (മനോരമ ന്യൂസ്), സമഗ്ര ദൃശ്യകവറേജ് -ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്. ജേതാക്കളിൽ വ്യക്തികൾക്ക് 20,000 രൂപയും സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 25,000 രൂപയും ശില്പവും പാരിതോഷികവും നൽകും. അവാർഡ് വിതരണം 18 -ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും.

