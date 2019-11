മങ്കൊമ്പ്: ‘അകേലേ ഹം... അകേലേ തും...’ മരിയയുടെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി. മൊബൈൽ സ്‌ക്രീനിൽ ഒരു പാർക്കിൽ ആമീർ ഖാനൊപ്പം കാറോടിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ രംഗം. ആംഗ്യഭാഷയിൽ അവൾ ഭർത്താവ് റോഡിമോനോട് പറഞ്ഞു-‘‘ഞാനും കാറിൽ ഇതേ സ്ഥലത്തിരുന്നിട്ടുണ്ട്’’.

മരിയയുടെ വീടും നാടും കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിേലക്കുള്ള ആദ്യ വഴികാട്ടിയായിരുന്നു ആ ദൃശ്യം. രണ്ടുവർഷത്തിലേറെയായി ഇത്തരത്തിൽ സ്ഥലങ്ങളും പാട്ടും കാണിച്ച് ഭാര്യയുടെ ജന്മസ്ഥലം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് റോഡിമോൻ.

ബധിരയും സംസാരവൈകല്യവുമുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് മരിയ. 22 വർഷംമുന്പ് ഒരുദിവസം അച്ഛനോട് വഴക്കിട്ട് നാട്ടിൽനിന്ന് തീവണ്ടി കയറിയതാണ്. അന്ന് പ്രായം 13. യാത്ര അവസാനിച്ചത് കട്ടപ്പനയിൽ. ദിവസം മുഴുവൻ കട്ടപ്പന ബസ്‌സ്റ്റാൻഡിലിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാക്കി. ആമിന എന്ന് ഹിന്ദിയിൽ അവൾ പേരെഴുതി കാട്ടി. പോലീസ് അവളെ ഒരാശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തനത്തിനെത്തിയ റോഡിമോനുമായി 2003-ൽ വിവാഹിതയായി. അയാൾ അവളെ മരിയ എന്ന് വിളിച്ചു.

അച്ഛൻ മെക്കാനിക്കായിരുന്നു. അമ്മ വെളുത്ത് മെല്ലിഞ്ഞിട്ടാണ്. അഞ്ച് സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. പാർക്കിൽനിന്ന് ഒരുമണിക്കൂറിലധികം ദൂരമുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക്. വീടുകൾക്ക് മുമ്പിലായി കല്ലുപാകിയ റോഡുണ്ട്. വീടിനുസമീപം ഷാളുകളും വളകളും നിറം പൂശുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളും സമീപത്തായി റെയിൽവേ ട്രാക്കുമുണ്ട്. ഇന്ന് 35-കാരി മരിയയുടെ ഓർമകളിൽ ഇത്രമാത്രമേയുള്ളൂ.

സുഹൃത്തായ റോയിക്കൊപ്പം ‘അകേലേ ഹം അകേലേ തും’ എന്ന അമീർഖാൻ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ മൻസൂർഖാനെ രണ്ടാഴ്ചമുമ്പ് ഊട്ടിയിൽ ചെന്ന് കണ്ടു. മുംബൈയിലെ ഫാന്റസി ലാൻഡ് അമ്യൂസ്‌മെന്റ് പാർക്കാണ് രംഗത്തിലുള്ളതെന്നായിരുന്നു മറുപടി.

ആശാരിപ്പണിക്കാരനായിരുന്ന റോഡിമോനും മരിയയും ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ എടത്വാ പള്ളിക്ക് സമീപം വാടകയ്ക്കാണ് താമസം. ആറുമക്കളുണ്ട്. ഉറ്റവരെ തേടുന്നതിനിടെ ഭാഷയും ഒരു തടസ്സമാണ്. റോഡിമോനും മലയാളമല്ലാതെ മറ്റൊരു ഭാഷയും അറിയില്ല. നമ്പർ: 9656443457.

