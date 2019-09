കോഴിക്കോട്: നിയമലംഘനമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ലെങ്കിലും മരട് ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കുന്നതിൽ ആശങ്കകൾ ഇനിയും ബാക്കി. പൊളിച്ചാൽ വൻതോതിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് മാലിന്യമാണ് പ്രധാനപ്രശ്നം. പൊളിച്ചില്ലെങ്കിലാകട്ടെ, വേമ്പനാട്ടു കായലിനുതന്നെ ഭീഷണിയും.

പൊളിച്ചാൽ-ഒരുലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്റർ കോൺക്രീറ്റ് മാലിന്യം

1. ഫ്ളാറ്റ് പൊളിച്ചാൽ ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 450 കിലോഗ്രാമെന്ന കണക്കിൽ 30,000 ടൺ കോൺക്രീറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടും. ഏകദേശം ഒരുകിലോമീറ്റർ പ്രദേശത്തെ ഇത് പാരിസ്ഥിതികമായി ബാധിക്കും. അവശിഷ്ടങ്ങൾ തള്ളാൻ രണ്ടരയേക്കറോളം വേണമെന്നും മദ്രാസ് ഐ.ഐ.ടി. സർക്കാരിനുനൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

2. പൊളിക്കാനായി സ്ഫോടനം നടത്തുന്നത് സമീപത്തെ കെട്ടിടങ്ങളെ ബാധിക്കാം. (കോട്ടയത്തെ നാഗമ്പടം പാലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ നിയന്ത്രിതസ്ഫോടനം ഫലപ്രദമാകാതെപോയത് ഈയിടെയാണ്. മനുഷ്യരെ ഉപയോഗിച്ചുമാത്രം പൊളിക്കുക പ്രായോഗികവുമല്ല)

3. കോൺക്രീറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ ജലാശയത്തെ മലിനമാക്കും. ശബ്ദ, വായു മലിനീകരണത്തിനും കാരണമാകും.

പൊളിച്ചില്ലെങ്കിൽ-വെള്ളപ്പൊക്കഭീഷണി

1. വേമ്പനാട് കായലിലേക്കുള്ള കൈവഴിയായ കുണ്ടന്നൂർ തോട് വേലിയേറ്റ പ്രഭാവമുള്ള ജലമേഖലയാണ്. പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾമൂലം കടൽനിരപ്പ് ഉയർന്നാൽ പ്രദേശം മുങ്ങും. ചെറിയ സമയത്തിനിടയ്ക്ക് വലിയ അളവിൽ മഴപെയ്യുന്നത് പതിവാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലും ഇവിടെ ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്.

2. ജനവാസമേഖലയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള മലിനീകരണം കായലിലെ മത്സ്യസമ്പത്തിന് ദോഷമാണ്. കൊച്ചിയിലെ ഒന്നരലക്ഷത്തോളം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ബാധിക്കും.

3. തീരമേഖലകളിൽ നിർമാണത്തിനായി തോടുകൾ ബണ്ടുകെട്ടി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കായലിനെ നിർജീവമാക്കും. ദുർഗന്ധംവമിക്കുന്ന കായൽ, കൊച്ചി നഗരത്തിലെ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കും.

4. മാനുഷിക പരിഗണനയുടെപേരിൽ കൂടുതൽ നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും. കൈയേറ്റങ്ങൾക്ക് വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ നിയമസാധുത നേടാമെന്ന പൊതുധാരണയുണ്ടാകും.

കോൺക്രീറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്തുചെയ്യും?

കോൺക്രീറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ പൊടിച്ച് വ്യാവസായികാവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാം. ക്രഷർ യൂണിറ്റിലെത്തിച്ച് പൊടിച്ച് മണലാക്കാം. കോൺക്രീറ്റ് കഷണങ്ങൾ കടൽഭിത്തിക്കായി ഉപയോഗിക്കാമെന്നും നിർദേശങ്ങളുണ്ട്.

നഷ്ടം നികത്തേണ്ടത് പൊതുജനമല്ല!

‘ലോകത്ത് പരിസ്ഥിതി അഭയാർഥികൾ വർധിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കോടതിയുടെ ഈ നടപടി. ഏതാനും വ്യക്തികൾ ചെയ്തുകൂട്ടുന്ന നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് പൊതുജനം നഷ്ടം നികത്തേണ്ട സാഹചര്യമാണുണ്ടാകുന്നത്’

-ഡോ. സി.എം. ജോയ്, പ്രസിഡന്റ്, കേരള നേച്ചർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ

അന്നത്തെ കൈയേറ്റം ഇന്നത്തെ മാതൃകാത്തോട്ടം

ആലുവയിൽ പെരിയാറിന്റെ തീരത്ത് ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽ നിർമിച്ച മഴവിൽ റെസ്റ്റോറന്റ് നദീസംരക്ഷണനിയമം ലംഘിച്ചെന്ന് സുപ്രീംകോടതി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് 2014-ൽ പൊളിച്ചിരുന്നു. കൈയേറ്റം പൊളിച്ചശേഷം പ്രദേശത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ‘മാതൃഭൂമി’ ഏറ്റെടുത്തു. അപൂർവവൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് ശാസ്ത്രീയ വിദ്യാഭ്യാസപഠനത്തിനുള്ള മാതൃകാത്തോട്ടമാക്കി. ലോകപരിസ്ഥിതിദിനത്തലേന്നായ 2015 ജൂൺ നാലിനായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം.

