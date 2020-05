പിലാത്തറ: പ്ളാവിൽനിന്ന്‌ വീണ്‌ പരിക്കേറ്റ്‌ ആസ്പത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ആൾക്ക്‌ കോവിഡ്‌. കാസർകോട് സ്വദേശിയായ നാൽപ്പത്തിമൂന്നുകാരനാണ് കണ്ണൂർ ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പരിശോധനയിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണെന്ന്‌ കണ്ടെത്തിയത്.

കഴിഞ്ഞ 19-നാണ് ചക്ക പറിക്കുന്നതിനിടയിൽ വീണ് കഴുത്തിന് ഗുരുതരപരിക്കുകളോടെ കൈയും കാലും തളർന്ന നിലയിൽ ഇയാളെ പരിയാരത്തെത്തിച്ചത്.

ആദ്യം കാസർകോട്ടെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായതിനാൽ അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ നിശ്ചയിക്കുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായി പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. കാസർകോട്ടുനിന്ന് വന്ന ആളായതിനാൽ കോവിഡ് പരിശോധനകൂടി നടത്തിയിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച ഫലം വന്നപ്പോൾ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. വെന്റിലേറ്ററിൽ അതി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണിയാൾ.

രോഗികളുമായോ പുറമെനിന്ന് വന്നവരുമായോ സമ്പർക്കം പുലർത്താത്ത ഇദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് ബാധിച്ചത് ബന്ധുക്കളെയും നാട്ടുകാരെയും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെയും ആശങ്കയിലാക്കി.

ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചവരും പരിശോധനകൾ നടത്തിയ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടെ ഇയാളെ പരിചരിച്ചവരുൾപ്പെടെ നാൽപതിലേറെപ്പേരുടെ സ്രവം പരിശോധനകൾക്കായി ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിചരിച്ചവരോട് ഏഴുദിവസത്തെ ക്വാറൻറീൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വീണ് പരിക്കേറ്റതിനാൽ മാത്രമാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചതും രോഗം വ്യക്തമായതും. കൂടുതലാളുകൾ ഇദ്ദേഹവുമായി ഇടപഴകിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.

