തെന്മല (കൊല്ലം) : തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്ന് കേരളത്തിലേെക്കത്തിയ ലോറിയുടെ അടിയിൽ സ്റ്റെപ്പിനി ടയറിൽ കയറി ഒളിച്ചുകടക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാളെ പോലീസ് പിടികൂടി നിരീക്ഷണത്തിൽ വിട്ടു. കഴിഞ്ഞദിവസം വൈകീട്ടാണ് സംഭവം.

ചരക്കുമായെത്തിയ ലോറി ആര്യങ്കാവ് പോലീസ് ചെക്ക്പോസ്റ്റിൽ പരിശോധിച്ചെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല. തുടർന്ന് ലോറിക്ക് പോകാൻ അനുമതി നൽകി. ഇതിനിടെ ചെക്ക്പോസ്റ്റിലെ ഒരു പൊലീസുകാരനാണ് ലോറിയുടെ അടിയിൽ സ്റ്റെപ്പിനിയിൽ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടത്. തുടർന്ന് പോലീസ് ബൈക്കിൽ പിന്തുടർന്ന് ലോറി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കേരളത്തിലുള്ള ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞിനെയും കാണാനാണ് ഇത്തരത്തിൽ അതിർത്തി കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് ഇയാൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. തുടർന്ന് ഇയാളെ പോലീസും ആരോഗ്യകുപ്പ് അധികൃതരും നിരീക്ഷണത്തിൽ വിട്ടു. ഒളിച്ചിരുന്നയാളെ കണ്ടില്ലെന്നാണ് ലോറി ജീവനക്കാർ പറയുന്നത്.

ഞായറാഴ്ച രാത്രി കോട്ടവാസലിൽനിന്ന് ആര്യങ്കാവിലേക്ക് തീവണ്ടിപ്പാളത്തിലൂടെ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാളെ വനംവകുപ്പ് ജീവനക്കാർ പിടികൂടി.

Content Highlight: Man tried go to kerala on the spare tire of lorry's