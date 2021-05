നെടുങ്കണ്ടം/കലവൂർ: ഇടുക്കിയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ‘സിറ്റി’യായ ‘ബാലൻപിള്ള സിറ്റി’യുടെ പേരിലെ ബാലൻപിള്ള ഓർമയായി. ആലപ്പുഴ പാതിരിപ്പള്ളിയിലെ മകൾ ഗീതയുടെ വീട്ടിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു 96-കാരനായ കൊല്ലംപറമ്പിൽ ബാലൻപിള്ള എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ അന്ത്യം.

കുടിയേറ്റക്കാലത്ത് ഇദ്ദേഹം രാമക്കൽമേടിന് സമീപം ചായക്കട നടത്തിയിരുന്ന തമിഴ്നാട്-കേരള അതിർത്തി പ്രദേശമാണ് പിൽക്കാലത്ത് ബാലൻപിള്ള സിറ്റിയായത്. ഇവിടത്തെ എസ്.എച്ച്.ഹൈസ്‌കൂളിന്റെ എതിർവശത്തായിട്ടായിരുന്നു ബാലൻപിള്ളയുടെ ചായക്കട. ലാൽജോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ‘എൽസമ്മ എന്ന ആൺകുട്ടി’ എന്ന സിനിമയിലൂടെ ഈ സിറ്റിയും ബാലൻപിള്ളയും മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതമായി. സത്യനും പ്രേംനസീറുമടക്കം പല ചലച്ചിത്രതാരങ്ങളുടെയും ഇഷ്ട തുന്നൽക്കാരനുമായിരുന്നു. ആലപ്പുഴയിലേക്ക് അദ്ദേഹം തിരികെ എത്തിയിട്ട് നാലുപതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി.

ഭാര്യ: ഭാർഗവി. മക്കൾ: ചന്ദ്രമോഹൻ, വിമല എസ്.നായർ, ശ്രീദേവി വാസുദേവൻ, രവീന്ദ്രനാഥ്, ശ്രീകുമാർ, ഗീതമോഹൻ. മരുമക്കൾ: ശശിധരൻനായർ, വാസുദേവൻനായർ, ശോഭന രവീന്ദ്രനാഥ്, മോഹനൻനായർ.

ചായക്കടയിൽ നിന്നൊരു സിറ്റി

ആലപ്പുഴ പഴവീടുള്ള കൊല്ലംപറമ്പ് വീട്ടിൽനിന്ന് 1957-ലാണ് കൃഷിയോടുള്ള അഭിനിവേശത്തിൽ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ഹൈറേഞ്ചിൽ എത്തുന്നത്. ഭാര്യ ഭാർഗവിയും മൂന്നു മക്കളുമൊത്താണ് വന്നത്.പിന്നീട് മൂന്നുമക്കൾകൂടി പിറന്നു. ഊർജിത ഭക്ഷ്യോത്പാദന പദ്ധതിപ്രകാരം പട്ടംകോളനിയുടെ ഭാഗമായി 1076-ാം നമ്പർ ബ്ലോക്ക് അനുവദിച്ചുകിട്ടി. കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൃഷിചെയ്ത് ജീവിച്ചുതുടങ്ങി. കാട്ടുപന്നിയോടും ആനയോടുമൊക്കെ പൊരുതി ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിച്ചു. കൃഷി വിളകൾ വിൽക്കാൻ കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്നു.അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ചെറിയ കട തുടങ്ങാൻ ആലോചിക്കുന്നത്.

ആദ്യം ഒരു തയ്യൽക്കടയിട്ടു. പിന്നീടത് ചായക്കടയും പലചരക്ക് കടയുമായി. തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്ന് കാട്ടുപാതയിലൂടെ കച്ചവടത്തിനും തൊഴിലിനുമായി ഒട്ടേറെ പേർ കാൽനടയായി ഹൈറേഞ്ചിൽ എത്തുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. റാന്തൽ വെളിച്ചം വിതറുന്ന ബാലൻപിള്ളയുടെ ചെറിയ ചായക്കടയായിരുന്നു ഇടത്താവളം. നാട്ടിലെ ചർച്ചകൾ പൊടിപൊടിക്കുന്നതും ഇവിടെത്തന്നെ. ഇവിടെ ഒരു നാട് ഉയർന്നുവന്നപ്പോൾ നാട്ടുകാർക്ക് പേരിടാൻ രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടിവന്നില്ല. അങ്ങനെ ആ സ്ഥലം ബാലൻപിള്ള സിറ്റിയായി.

ബാലൻപിള്ളയുടെ അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലത്താണ് സിറ്റി ഉയർന്നത്. അധികം ഭൂസ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കാൻ താത്പര്യമില്ലാതിരുന്ന അദ്ദേഹം സ്ഥലം അഞ്ചും പത്തും സെൻറായി മുറിച്ചുവിറ്റു. കൂടുതൽ കടകൾ വന്നു. ‘സിറ്റി’യായി. ചുരുക്കത്തിൽ സിറ്റിയുടെ പിതാവ് തന്നെയാണ് ബാലൻപിള്ള. കരുണാപുരം പഞ്ചായത്തിലെ നാല്, അഞ്ച്, ആറ് വാർഡുകളുടെ സംഗമഭൂമിയാണിവിടം.

Content Highlights: Man Balan pilla who behind the name of a village in idukki passed away