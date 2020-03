തൊടുപുഴ: ചെപ്പുകുളം ഇരുകല്ലിൻമുടി മലയിൽനിന്ന് കൊക്കയിലേക്ക്‌ ചാടി യുവാവും യുവതിയും ജീവനൊടുക്കി. ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹം 300 അടി താഴ്ചയിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. തട്ടക്കുഴ കൂറുമുള്ളാനിയിൽ അരവിന്ദ് (18), മുളപ്പുറം കൂനംമാനയിൽ മെറിൻ (18) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

അരവിന്ദ് തൊടുപുഴയിൽ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ് വിദ്യാർഥിയും, മെറിൻ ആന്ധ്രയിൽ നഴ്സിങ് വിദ്യാർഥിനിയുമാണ്. ഇവർ തമ്മിൽ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു.

ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വീട്ടിലെത്തിയ മെറിനെ ബുധനാഴ്ച രാത്രി മുതൽ കാണാതായിരുന്നു. വീട്ടുകാർ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ കരിമണ്ണൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി.

അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടെ അരവിന്ദിന്റെ ബൈക്ക് ഇരുകല്ലിൻമുടി മലയുടെ സമീപം പാർക്ക് ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടത്.

ചുരിദാർ ഷാൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇരുവരുടെയും ദേഹം കൂട്ടികെട്ടിയിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് പോലീസ് കരുതുന്നു. കരിമണ്ണൂർ പോലീസും തൊടുപുഴയിൽനിന്നുള്ള അഗ്നിരക്ഷാസേനയും ചേർന്ന്‌ മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തു. ഇൻക്വസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയശേഷം മൃതദേഹങ്ങൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോേളജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. മൃതദേഹ പരിശോധനയ്ക്കുശേഷം ഞായറാഴ്ച ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

content highlights: man and woman jumps to death at thodupuzha