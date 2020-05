കൊച്ചി: മോഹൻലാലിന് സ്നേഹാശംസയുമായി നടൻ മമ്മൂട്ടി. മോഹൻലാലുമായി പങ്കിട്ട നിമിഷങ്ങളും ഓർമകളുമാണ് മമ്മൂട്ടി ഓർത്തെടുക്കുന്നത്.

39 വർഷം നീണ്ട ബന്ധത്തിൽ കോളേജ് വിദ്യാർഥികളെപ്പോലെ ആഘോഷിച്ചു നടന്നപ്പോഴും തൊഴിലിനോട് ഗൗരവം പുലർത്തി. അതിൽ സാമാന്യം നല്ല മാർക്ക് നേടി. അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ സ്നേഹിക്കുന്ന നടന്മാരായി മാറിയതെന്ന് മമ്മൂട്ടി വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു. ഈ ജീവിതയാത്രയിലുണ്ടായ ചില്ലറ പിണക്കങ്ങൾ നേരിൽ കാണുമ്പോൾ ഐസ് പോലെ അലിഞ്ഞുപോകുന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ വിളിക്കുന്നതുപോലെ ഇച്ചാക്കാ എന്നാണ് ലാൽ വിളിക്കുന്നത്. ലാൽ വിളിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക സുഖം തോന്നിയിരുന്നു.

ഇക്കാലയളവിൽ സൗഹൃദം വളരെയേറെ വളർന്നു. ഇനിയുള്ള കാലം ഇത് തുടരാമെന്നും നമ്മുടെ ജീവിതപാഠങ്ങൾ നമുക്കു പിന്നാലെ വരുന്നവർക്കും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പാഠങ്ങളാകട്ടെയെന്നും മമ്മൂട്ടി പറയുന്നു. മലയാളത്തിന്റെ അദ്‌ഭുത കലാകാരന്, മലയാളികളുടെ ലാലേട്ടന് ജന്മദിനാശംസകൾ നൽകിയാണ് മമ്മൂട്ടി വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

Content Highlight: Mammootty, wish Mohanlal On his Birthday