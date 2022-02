കാളികാവ്: ഹാവൂ, സമാധാനം. ചോക്കാട് മാളിയേക്കൽ ഗവ. യു.പി. സ്‌കൂളിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് ഇനി കുട്ടികൾക്കു കയറാം. കോണിപ്പടിയില്ലാതെ ഇരുനിലക്കെട്ടിടം പണിത ‘എൻജിനിയറിങ് വൈഭവം’ മാതൃഭൂമി വാർത്തയിലൂടെയാണ് പുറംലോകമറിഞ്ഞത്. ഇതോടെയാണ് സ്‌കൂളിന് കോണിപ്പടി യാഥാർഥ്യമായത്.

കെട്ടിടത്തിൻറെ മതിൽ പൊളിച്ച് ശൗചാലയത്തിനുമുകളിലേക്കാണ് ചവിട്ടുപടി ഉണ്ടാക്കുക്കുന്നത്. ഇതിനായി ചോക്കാട് പഞ്ചായത്ത് ഒരുലക്ഷം രൂപ പ്രത്യേകമായി അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു. ശൗചാലയത്തിനു മുകളിലൂടെ കടന്ന് സ്‌കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാംനിലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പാകത്തിനാണ് പുതിയ നിർമാണം.

നാട്ടുകാർ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് നടത്തി നൽകിയ നാലുലക്ഷം രൂപയും ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് വക അഞ്ചുലക്ഷം രൂപയും ചേർത്താണ് സ്‌കൂളിന്റെ ഒന്നാംനിലയിൽ രണ്ടു ക്ലാസ് മുറി നിർമിച്ചത്. എന്നാൽ, കോണിപ്പടി നിർമിക്കാത്തതിനാൽ ഈ രണ്ടു ക്ലാസ്‌മുറികളും ഉപയോഗിക്കാനായില്ല. ഇക്കാര്യം വാർത്തയായതിനെത്തുടർന്ന് നിർമാണാനുമതി നൽകിയ ചോക്കാട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത്, കാളികാവ് ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരോട് സംസ്ഥാന ചീഫ് എൻജിനീയർ ഉൾപ്പെടെ വിശദീകരണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒരുവർഷം വൈകിയാണെങ്കിലും കോണിപ്പടി കെട്ടിയത് നാട്ടുകാർക്കും ആശ്വാസമായി. കോണിപ്പടിയില്ലാത്ത കെട്ടിടം നാടിനു മൊത്തം ചീത്തപ്പേരായെന്നാണ് അവരുടെ പരിഭവം.

