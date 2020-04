മല്ലപ്പള്ളി(പത്തനംതിട്ട): ഒരുവർഷംമുൻപ് നിശ്ചയിച്ച വിവാഹത്തിനായി, ഏഴാംകടലിനക്കരെയുള്ള വധുവിനടുത്തേക്ക്‌ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽനിന്ന് വരൻ പോയി. കോവിഡിന്റെ പിടിയിൽപ്പെട്ട് ലോകം ലോക്‌ഡൗണിലേക്ക് വീഴുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് നേടിയ ടിക്കറ്റുമായി അവസാനവിമാനത്തിൽ തിരക്കിട്ടായിരുന്നു യാത്ര. അവിടെച്ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാറ്റിനും ഷട്ടർ. പിന്നെ, വിവാഹം നടത്തിയത് മലയാളിയായ അവിടത്തെ ജഡ്ജിയുടെ സഹായത്താൽ.

കുമ്പനാട് മുട്ടുമൺ മണ്ണാകുന്നിൽ ബിജുവിന്റെയും ജോളിയുടെയും മകൻ, കൊൽക്കൊത്തയിൽ നഴ്‌സായ ജോബിൻ ജിയോ ദാനിയേലാണ് വിവാഹിതനായത്. കോട്ടയം കഞ്ഞിക്കുഴി വളഞ്ഞാറ്റിൽ റെജി തോമസിന്റെയും വത്സയുടെയും മകൾ, ഹൂസ്റ്റൺ ടെക്സാസ് മെമ്മോറിയൽ ഹെർമൻ ആശുപത്രിയിൽ ഫാർമസിസ്റ്റായ നീതു ആനി തോമസായിരുന്നു വധു.

2019 മേയ് 23-ന് പുല്ലാട് വടക്കേകവലയിലെ മാർത്തോമ്മാ പള്ളി ഹാളിലായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹനിശ്ചയം. 2020 മേയ് 23-ന് വൈകീട്ട് മൂന്നിന് അമേരിക്കയിലെ ഹൂസ്റ്റൺ ഫസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് മെതോഡിസ്റ്റ് പള്ളിയിൽ വിവാഹം നടത്താനാണ് അന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. മേയ് പകുതിയോടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊത്ത് അവിടെയെത്താനായിരുന്നു പദ്ധതി.

എന്നാൽ, കോവിഡ് വന്നതോടെ എല്ലാം മാറ്റി. വിവാഹദിവസം അവിടെയുണ്ടാകുമെന്നുറപ്പാക്കാനാണ് മാർച്ച് 22-ന് തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നുള്ള എമിറേറ്റ്സ് ഫ്ലൈറ്റിൽ അമേരിക്കയ്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റുമായി ജോബിൻ കയറിയത്. ദുബായിൽനിന്ന് വിമാനം മാറിക്കയറി ഹൂസ്റ്റണിലെത്തുമ്പോഴേക്ക്‌ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അവിടെയും വന്നു. പള്ളികളും അടച്ചു.

വിവാഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ വിസ കാലാവധി കഴിയുംമുമ്പേ നാടുവിടേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് വിമാനവും ഇല്ലായിരുന്നു. സങ്കടത്തിലായ ജോബിനും നീതുവും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ യു.എസ്. ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്‌സ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുണ്ടിയപ്പള്ളി സ്വദേശി ജിജു കുളങ്ങരയെ സമീപിച്ചു.

എല്ലാവരുംകൂടി ടെക്സാസ് ഫോർട്ട് ബെൻഡ് കൗണ്ടി കോർട്ട് മൂന്നിലെ ജഡ്ജി, വെണ്ണിക്കുളം തിരുവറ്റാൽ ജൂലി മാത്യുവിനെ സമീപിച്ചു. കോവിഡ് പ്രതിരോധനടപടിയുടെ ഭാഗമായി അടച്ചിട്ടിരുന്ന കോടതിയുടെ വാതിലുകൾ ഇവർക്കായി തുറന്നു. കൗണ്ടിയുടെ അനുമതിപത്രം ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു അടുത്ത തടസ്സം. താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തെ ഓഫീസുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മറ്റൊരു കൗണ്ടിയിൽനിന്ന് ഇത് വാങ്ങി. നിയമപ്രകാരം, കോടതിമുമ്പാകെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി വിവാഹിതരാകുമ്പോൾ ജിജുവും നീതുവിന്റെ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരി നിക്കിയുമടക്കം പത്തുപേർ പങ്കെടുത്തു. ചടങ്ങിൽ എത്തേണ്ടിയിരുന്നവരെയെല്ലാം ചേർത്ത് ഹൂസ്റ്റണിലെ പള്ളിയിൽ വൈദികന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പിന്നീട് സൽക്കാരം നടത്തണമെന്നാണ് ഇരുവരുടെയും ആഗ്രഹം. അതിനായി കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കഴിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ദമ്പതിമാർ.

Content Highlights: malayali youth and woman got married in usa