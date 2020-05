തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണമുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽനിന്ന് സംസ്ഥാനത്തേക്കുവരാനുള്ള പാസ് നൽകൽ നിയന്ത്രിക്കും. രോഗവ്യാപനം കൂടുതലായ മുംബൈ, ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവർക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യവും സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നു.

ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ അവലോകനയോഗത്തിൽ, കൂടുതൽ രോഗബാധയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് വരുന്നവർക്ക്് കുറച്ചുകഴിഞ്ഞ് പാസ് അനുവദിക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്നെയാണു നിർദേശിച്ചത്. അതേസമയം, ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കിയപോലെ ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ കടത്തിവിടില്ലെന്ന നിലപാട് എടുക്കേണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തുടർനടപടികൾക്ക് ആഭ്യന്തരവകുപ്പിനെയും കളക്ടർമാരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തി.

ചൊവ്വാഴ്ചവരെ കേരളത്തിലെത്തിയ 74,426 പേരിൽ 44,712 പേരും റെഡ് സോണുകളിൽനിന്നാണ്. കൂടുതലാളുകൾ എത്തിയത് തമിഴ്‌നാട്ടിൽനിന്നും മഹാരാഷ്ട്രയിൽനിന്നുമാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽനിന്നുവന്നവരിൽ 21 പേർക്കും തമിഴ്‌നാട്ടിൽനിന്നുവന്നവരിൽ 24 പേർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കർണാടകത്തിൽനിന്നുവന്ന ഒരാൾക്കും.

മുംബൈ, ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുവന്ന കൂടുതൽപേരിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനാൽ അവിടെനിന്നുള്ളവർക്ക് പാസ് അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് അന്തസ്സംസ്ഥാന, അന്താരാഷ്ട്ര യാത്ര സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറുടെ ചുമതലവഹിക്കുന്ന വിശ്വനാഥ് സിൻഹ അവലോകനയോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

രോഗികളുടെ എണ്ണംകൂടുമെന്നുതന്നെയാണ് സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. പരിശോധനയ്ക്കും ചികിത്സയ്ക്കും ആവശ്യമായ സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽപേരെ നിരീക്ഷണത്തിൽ പാർപ്പിക്കേണ്ടിവരുന്നത് തലവേദനയാകും.

പുറത്തുനിന്ന് എത്തുന്നവരെ ക്വാറന്റീനിൽ പാർപ്പിക്കുകമാത്രമാണ് രോഗവ്യാപനം തടയാനുള്ള മാർഗം. ക്വാറന്റീൻ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ടെന്നും അതനുസരിച്ച് ആളുകളുടെ വരവ് ക്രമീകരിക്കുന്നത് ആലോചിക്കണമെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പാസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ക്രമീകരണം വരുത്തണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദേശം.

