തിരുവനന്തപുരം: ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തലസ്ഥാനനഗരമുൾപ്പെടുന്ന തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ സർവ്വീസ് വോട്ടർമാരിൽ ബി.ജെ.പി.ക്ക് മുൻതൂക്കം കിട്ടിയതെങ്ങനെയെന്ന് സി.പി.എം. മേഖലാ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ നേതൃത്വത്തിന്റെ ചോദ്യം.

സർവ്വീസ് സംഘടനാരംഗത്ത് അത്ര ശക്തിയില്ലാത്ത ബി.ജെ.പി.ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇത്തരത്തിൽ മുന്നേറാനായത് അദ്ഭുതകരമാണെന്നും ഇതു ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണെന്നുമാണ് ഇന്നലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെക്കൻമേഖലാ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ നേതൃത്വം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ആറ്റിങ്ങലിൽ പാർട്ടിക്കുണ്ടായ വോട്ടുചോർച്ച ഭയാനകമാണ്. സംസ്ഥാനത്താകെ വോട്ടെടുപ്പിനു ശേഷം പാർട്ടി പ്രതീക്ഷിച്ച കണക്കിൽ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ 17 ലക്ഷം വോട്ടുകളുടെ കുറവാണ് ഫലം വന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്.

പാർട്ടിയുടെ കണക്കുകൾ തീർത്തും പാളി. ജനവികാരം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ പാർട്ടി തീർത്തും പരാജയപ്പെട്ടെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലമെന്നും റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി തീരുമാനം പി.ബി. അംഗം എസ്.രാമചന്ദ്രൻ പിള്ളയും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുമാനം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനുമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. തെക്കൻ ജില്ലകളിൽനിന്നുള്ള പാർട്ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ഏരിയാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിമാർ എന്നിവരാണ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന്റെ സംക്ഷിപ്തം മാത്രമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് കീഴ്ഘടകങ്ങൾക്ക് കത്തായി നൽകും.

അക്രമരാഷ്ട്രീയം ആരോപിച്ച് എതിരാളികൾ നടത്തിയ പ്രചാരണവും ശബരിമലവിഷയത്തിലെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം വോട്ടർമാരെ ഫലപ്രദമായി ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വന്ന വീഴ്ചയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 20 മണ്ഡലങ്ങളിലും 2014-ലേക്കാൾ വോട്ട് കുറഞ്ഞു. ആലപ്പുഴയിൽ ജയിച്ചെങ്കിലും വോട്ടുനിലയിൽ കുറവാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കു ശേഷം 1977-ൽ ഉണ്ടായ തോൽവിക്കു സമാനമാണ് ഇത്തവണത്തെ തോൽവി. ശബരിമലവിഷയത്തിൽ ഹൈന്ദവ ഏകീകരണത്തിനുള്ള വർഗീയനീക്കമാണ് ബി.ജെ.പി. നടത്തിയത്. എന്നാൽ, നവോത്ഥാന മൂല്യസംരക്ഷണസമിതി രൂപവത്‌കരിക്കുക വഴി അതിനു തടയിടാനായി. ശബരിമല വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വനിതാമതിലിനു ശേഷം രണ്ട് യുവതികൾ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിച്ചതിനെ എതിരാളികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതും പാർട്ടി അനുഭാവികളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

ജൂലായ് 22 മുതൽ 28 വരെയുള്ള ഒരാഴ്ചക്കാലം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും എം.പി.മാരും എം.എൽ.എ.മാരും തദ്ദേശഭരണ ജനപ്രതിനിധികളുമുൾപ്പെടെ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് ജനങ്ങളോട് നിലപാടുകൾ വിശദീകരിക്കുകയും അവർക്കു പറയാനുള്ളതു കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. ഓഗസ്റ്റിൽ ലോക്കൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പാർട്ടി കുടുംബങ്ങളുടെ യോഗങ്ങൾ വിളിച്ച് അവരിലുണ്ടായ അകൽച്ച മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Service Votes, gone towards BJP, CPM to Check