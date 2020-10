ഈ ദിവസത്തിനായി കാത്തുനില്‍ക്കുകയായിരുന്നു യു.ഡി.എഫും ബി.ജെ.പി.യും. അതേസമയം സി.പി.എമ്മിന് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങള്‍ പ്രശ്‌ന സങ്കീര്‍ണമാണ്. സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എം. ശിവശങ്കറെ ഇ.ഡി. അറസ്റ്റുചെയ്തതോടെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുവന്നതെല്ലാം ശരിയായെന്നു സ്ഥാപിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശ്രമം. അതുമായി പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് യു.ഡി.എഫും ബി.ജെ.പിയും. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇനിയും അധികാരത്തില്‍ തുടരാന്‍ അര്‍ഹതയില്ലെന്ന് അവര്‍ ആക്ഷേപം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

എന്നാല്‍, ശിവശങ്കറെ നേരത്തേതന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതിനാല്‍ സി.പി.എമ്മിനോ ഇടതുമുന്നണിക്കോ ഈ നടപടികള്‍കൊണ്ട് ഒരു ക്ഷീണവുമില്ലെന്ന് സി.പി.എം. നേതാക്കള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പുറമേക്ക് എല്ലാം ശാന്തമാണെന്നു കാണിക്കാനാണ് ഈ ശ്രമമെങ്കിലും സി.പി.എമ്മിനകത്ത് ഇതുസംബന്ധിച്ച് അപസ്വരങ്ങള്‍ ഉയരുന്നുണ്ടെന്നാണു വിവരം. ഇതുതന്നെയാണ് സി.പി.എം. ഇപ്പോള്‍ നേരിടുന്ന ആഭ്യന്തര പ്രതിസന്ധിയെന്നും പാര്‍ട്ടിക്കകത്ത് ശക്തമായ വികാരമുണ്ട്.

സര്‍ക്കാരിന്റെ നടപടികളില്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ 'രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണം' പരാജയപ്പെട്ടതും സര്‍ക്കാരും പാര്‍ട്ടിയുമെല്ലാം ഒരേ അധികാരകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയതുമാണ് ഇതിനാധാരമായി ചിലര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. സ്വര്‍ണക്കടത്ത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ചില കേസുകളില്‍ സംശയനിഴലിലുള്ള ചിലരുമായി സി.പി.എം. ഉന്നത നേതാവിന്റെ മകന് ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്ന ആരോപണവും ഇതിനോടു ചേര്‍ത്തുവായിക്കണം.

നേതാക്കള്‍ക്ക് സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസുമായോ കൈക്കൂലി ഇടപാടുകളിലോ നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊഴിയാമെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വരെ ആരോപണങ്ങള്‍ എത്തിയെന്നതിലാണ് പാര്‍ട്ടിക്കകത്ത് അമര്‍ഷം പുകയുന്നത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയില്‍ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ എന്ന നിലയില്‍ തലസ്ഥാനത്തെ അധികാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു എം. ശിവശങ്കര്‍. സ്പ്രിംക്‌ളര്‍, കണ്‍സല്‍ട്ടന്‍സി വിഷയങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരേ ആരോപണമുയര്‍ന്നപ്പോള്‍ ശിവശങ്കര്‍ അത് ന്യായീകരിക്കാന്‍ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരുന്നു.

സി.പി.എം. അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോഴെല്ലാം ഭരണരംഗത്തെ രാഷ്ട്രീയമായ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസില്‍ നടക്കുക പതിവാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയും പൊളിറ്റിക്കല്‍ സെക്രട്ടറിയും ഈ ചുമതല നിര്‍വഹിക്കുന്നെന്നത് ഉറപ്പാക്കാന്‍ എ.കെ.ജി. സെന്ററും ശ്രദ്ധപുലര്‍ത്തിയിരുന്നു. വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന്റെ ഭരണകാലത്താകട്ടെ ഈ പൊളിറ്റിക്കല്‍ സ്‌ക്രൂട്ടിനി അതിന്റെ പാരമ്യത്തിലായിരുന്നു.

പിണറായി സര്‍ക്കാരിന്റെ ആരംഭത്തില്‍ ചില പ്രശ്‌നങ്ങളുയര്‍ന്നപ്പോഴാണ് എം.വി. ജയരാജനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി നിയോഗിച്ചത്. ജയരാജന്‍ കണ്ണൂരിലെ പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറിയായതോടെ അതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന ജാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിലയിരുത്തല്‍. ഭരണരംഗം പാടേ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലേക്കു ചുരുങ്ങിയെന്നും ആക്ഷേപമുയര്‍ന്നു. ഇതിന്റെ വിലയാണ് ഇപ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടിയും ഭരണവും നല്‍കേണ്ടിവരുന്നതെന്നാണ് പാര്‍ട്ടിക്കകത്തെ സംസാരം.

