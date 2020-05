തിരുവനനന്തപുരം: ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവുവരുത്തിയത് ജീവിതം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ആഘോഷിക്കാനായി ആരും ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടരുത്. പൊതുഗതാഗതം ഭാഗികമായി ആരംഭിച്ചതോടെ പലഭാഗങ്ങളിലും തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കുട്ടികളെയും വയോജനങ്ങളെയും കൂട്ടി പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട്. റിവേഴ്‌സ് ക്വാറന്റീൻ നിർദേശിക്കുന്നത് വൃദ്ധജനങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഇതര രോഗങ്ങളുള്ളവർക്കും വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സുരക്ഷിതത്വത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാ കരുതൽ നടപടികളും സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇനിയും വരും. ഒരു കേരളീയനുമുന്നിലും നമ്മുടെ വാതിലുകൾ കൊട്ടിയടയ്ക്കില്ല. രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ദിവസേന വർധിക്കന്നതിനാൽ പരിഭ്രമിച്ചു നിസ്സഹായാവസ്ഥ പ്രകടിപ്പിക്കാനും തയ്യാറല്ല. എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായ പരിശോധനയും ചികിത്സയും പരിചരണവും നൽകും.

ഇങ്ങോട്ടു വരുന്നവരിൽ അത്യാസന്നനിലയിലുള്ള രോഗികളുമുണ്ടാവാം. കൂടുതൽ പേരെ ആശുപത്രിയിൽ കിടത്തേണ്ടി വന്നേക്കും. ഇത് സാധ്യമാവുന്നരീതിയിൽ വെന്റിലേറ്റർ അടക്കം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അത്തരം ഇടപെടലിന് മുൻതൂക്കം നൽകും.

മാഹി സ്വദേശിയുടെ പേര് കേരളത്തിന്റെ പട്ടികയിലല്ല

മാഹിയിൽനിന്ന് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചയാളെ പുതുച്ചേരിയുടെ പട്ടികയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന നിലപാട് മുഖ്യമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു. ചികിത്സയ്ക്കായി മാഹിക്കാർ തലശ്ശേരിയിലോ കോഴിക്കോട്ടോ ആണ് വരുന്നത്. ഒരേ സംസ്‌കാരത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണെങ്കിലും സംസ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ അവർ മാഹി സ്വദേശികളാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചികിത്സിച്ച സ്ഥലത്തെ പട്ടികയിലല്ല അദ്ദേഹത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്. നിർബന്ധബുദ്ധിയുടെ പ്രശ്‌നമല്ല ഇതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിൽ മരിച്ചതിനാൽ മാഹി സ്വദേശിയുടെ പേര് കേരളത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ പട്ടികയിലാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. കേന്ദ്ര പട്ടികയനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ മരണസംഖ്യ അഞ്ചും സംസ്ഥാന പട്ടികയനുസരിച്ച് നാലുമാണ്.

