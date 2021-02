തിരുവനന്തപുരം: കോവളം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലുൾപ്പെട്ട വിഴിഞ്ഞം പ്രദേശത്തെ നെല്ലിക്കുന്ന്, പനവിള ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റികളിലെ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ബി.ജെ.പി.യിൽ ചേർന്നു. സി.പി.എം. ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ബി.ജെ.പി. കാര്യാലയമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി.വി.രാജേഷ് പറഞ്ഞു.

വിഴിഞ്ഞം മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുക്കോല പ്രഭാകരൻ അടക്കം 86 സി.പി.എം. പ്രവർത്തകരാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷിയിൽനിന്ന് ബി.ജെ.പി. അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്. സി.പി.എം. സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ തെറ്റായ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പാർട്ടിവിട്ടതെന്ന് മുക്കോല പ്രഭാകരൻ പറഞ്ഞു. സി.പി.എം. പനവിള ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി എസ്.ശ്രീമുരുകൻ, നെല്ലിക്കുന്ന് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന നെല്ലിക്കുന്ന് ശ്രീധരൻ, തോട്ടം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന വയൽക്കര മധു, ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ജി.ശ്രീകുമാർ തുടങ്ങിയവരും ബി.ജെ.പി. അംഗത്വം എടുത്തു.

തോട്ടം ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയിലെ 13 പാർട്ടി അംഗങ്ങളും ബി.ജെ.പി.യായി. വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ സി.ഐ.ടി.യു. പ്രവർത്തകരായ 20 പേരും ബി.ജെ.പി. അംഗത്വം എടുത്തവരിൽ പെടും.

തൈക്കാട് ആരംഭിച്ച ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാനാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയത്. കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ, കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡോ. അശ്വത് നാരായൺ, സംസ്ഥാന പ്രഭാരിമാരായ സി.പി.രാധാകൃഷ്ണൻ, കുമ്മനം രാജശേഖരൻ, പി.കെ.കൃഷ്ണദാസ് തുടങ്ങിയ ബി.ജെ.പി. നേതാക്കൾ ഇവരെ സ്വാഗതം ചെയ്തു.

വ്യാജ പ്രചാരണമെന്ന് സി.പി.എം.

സി.പി.എമ്മിന്റെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് പിടിച്ചെടുത്തുവെന്ന ബി.ജെ.പി.യുടെ പ്രചാരണം വസ്തുതാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് സി.പി.എം. കോവളം ഏരിയാ കമ്മിറ്റി. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ഏരിയാ കമ്മിറ്റി അംഗത്തെയും ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയെയും അതോടൊപ്പം 16 പാർട്ടി അംഗങ്ങളെയും പാർട്ടി പുറത്താക്കിയിരുന്നു.

സി.പി.എമ്മിന് ഈ പ്രദേശത്ത് ഔദ്യോഗികമായി ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസും ഇല്ല. പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയ ഒരാളുടെ വസ്തുവിലുള്ള അനധികൃതമായ കെട്ടിടത്തിൽ ബി.ജെ.പി.യുടെ കൊടികൊണ്ടു വച്ചിട്ട് സി.പി.എമ്മിന്റെ ഓഫീസ് പിടിച്ചെടുത്തു എന്ന വ്യാജപ്രചാരണമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും ഏരിയാ സെക്രട്ടറി പി.എസ്.ഹരികുമാർ അറിയിച്ചു.

