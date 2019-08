തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞവർഷം ഉരുൾപൊട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് വീടുപേക്ഷിച്ച് സ്ഥിരമായി മാറിത്താമസിക്കാൻ തയ്യാറായി ഇരുനൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ. സർക്കാർ നൽകുന്ന 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ പുനരധിവാസ പാക്കേജ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പുതിയ വീടും സ്ഥലവും കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഈ കുടുംബങ്ങൾ. ഇത്തവണയും വാസയോഗ്യമല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് ആളുകളെ ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കും.

2018 ഓഗസ്റ്റിലെ പ്രളയകാലത്ത് ഉരുൾപൊട്ടലും മണ്ണിടിച്ചിലും ഭൂമിയിൽ വിള്ളലുമുണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളിൽ 701 കുടുംബങ്ങൾ തീരെ വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ജി.എസ്.ഐ.) സംസ്ഥാനസർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. ജി.എസ്.ഐ.യുടെ 12 സംഘങ്ങളാണ് സ്ഥലങ്ങൾ പരിശോധിച്ചത്.

അന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറോളം സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിലും ചെറുതും വലുതുമായ ഉരുൾപൊട്ടലുകളുമുണ്ടായത്. റവന്യൂഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ (പട്ടയമുള്ളവരുടെ) വിവരങ്ങളാണ് ജി.എസ്.ഐ. ശേഖരിച്ചത്. ഇവരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ പാക്കേജ് സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു. ഈ വീടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തി.

ഭൂമിയുടെ ഉടമാവകാശം നിലനിർത്തും

ഇരുനൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ പത്തുലക്ഷം രൂപവീതം വാങ്ങി മാറിപ്പോകാൻ തയ്യാറായതായി റീ ബിൽഡ് കേരള സി.ഇ.ഒ. ഡോ. വി. വേണു പറഞ്ഞു. ദുരന്തസാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇവരിൽത്തന്നെ നിലനിർത്തും. അവർക്കവിടെ നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ മാത്രമേ വിലക്കുള്ളൂ. പുതുതായി മാറുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മൂന്നുസെന്റ് സ്ഥലം വേണം. ഇഷ്ടമുള്ള വലുപ്പത്തിൽ വീട് വെയ്ക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാം.

ഇത്തവണ പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടലും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉണ്ടായതിനാൽ സ്ഥിരമായി പുനരധിവസിപ്പിക്കേണ്ട കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. തുടർപഠനങ്ങളിലേ എണ്ണമറിയാനാവൂ. ഇവരിൽ മാറാൻ തയ്യാറാകുന്നവർക്കും ഇതേ പാക്കേജ് നൽകും. തങ്ങൾ ദുരന്തസാധ്യതാ മേഖലയിലായതിനാൽ മാറാൻ തയ്യാറാണെന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസറെ അറിയിച്ചാൽമതി.

ആരെയും നിർബന്ധിച്ച് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിരന്തര ബോധവത്കരണം നടത്തും. പ്രളയസാധ്യത കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ വാസയോഗ്യമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ പുനരധിവാസം അനുവദിക്കും. കഴിഞ്ഞവർഷം കുട്ടനാട്ടിലെ ആർ ബ്ലോക്കിൽ 37 കുടുംബങ്ങൾ വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ദുരന്തസാധ്യത വിലയിരുത്താൻ 50 സംഘങ്ങൾ

പ്രളയം, ഉരുൾപൊട്ടൽ തുടങ്ങിയ ദുരന്തസാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ വിവരം ശേഖരിക്കാനും മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി, ഭൂഗർഭജലം, മണ്ണുസംരക്ഷണം എന്നീ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽനിന്ന് രണ്ടുപേർ വീതമുള്ള 50 സംഘങ്ങളെ നിയോഗിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ഈ സംഘങ്ങൾക്കുള്ള പരിശീലനം തുടങ്ങി. ഈ സംഘങ്ങൾ വരുംദിവസങ്ങളിൽ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് പഠനം നടത്തും.

