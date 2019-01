തിരുവനന്തപുരം: എംപാനൽഡ് കണ്ടക്ടര്‍മാരെ ഒഴിവാക്കിയതിനുശേഷം നടത്തിയ ഷെഡ്യൂള്‍ പുനഃക്രമീകരണത്തിലൂടെ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി.ക്ക് ദിവസം 56.63 ലക്ഷം രൂപയുടെ ലാഭം. ഡീസല്‍ ചെലവില്‍ 37.61 ലക്ഷം രൂപയും ടയര്‍-സ്പെയര്‍പാര്‍ട്‌സ് ഇനത്തില്‍ 5.76 ലക്ഷം രൂപയും ശമ്പളത്തില്‍ 13.26 ലക്ഷം രൂപയുടെയും കുറവാണുണ്ടായത്. 661 ബസുകള്‍ ഓടിക്കാതിരുന്നിട്ടും ദിവസം രണ്ടുലക്ഷം കിലോമീറ്റര്‍ സര്‍വീസ് കുറച്ചിട്ടും വരുമാനം കൂടുന്നത് ഇതിന്റെ തെളിവാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

എംപാനൽഡുകാർ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പ് 5100 ഷെഡ്യൂളുകളിലായി ശരാശരി 600 സർവീസുകൾ മുടങ്ങിയിരുന്നു. പിരിച്ചുവിടലിനുശേഷം അത് 900 ആയി ഉയര്‍ന്നു. കണ്ടക്ടര്‍മാരുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ നടത്തിയ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ ഡിസംബര്‍ 31-ന് 2018-ലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ദിവസവരുമാനമായ 7.95 കോടിരൂപ ലഭിച്ചു. യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ശാസ്ത്രീയമായി ബസ് ഓടിച്ചതാണ് വരുമാനം ഉയരാൻകാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.

ഡീസല്‍ ചെലവിലും കാര്യമായ കുറവുണ്ട്. ദിവസം ശരാശരി 3.5 കോടി രൂപയുടെ ഡീസല്‍ വേണ്ടിയിരുന്നിടത്ത് 31-ന് 2.36 കോടി രൂപയുടെ ഡീസല്‍മാത്രമാണ് ചെലവായത്. ശബരിമല പ്രത്യേക സര്‍വീസുകള്‍ കാരണമാണ് വരുമാനം വര്‍ധനവെന്ന വാദം അധികൃതര്‍ നിഷേധിച്ചു.

റദ്ദാക്കപ്പെട്ട ഷെഡ്യൂളികളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഡ്യൂട്ടി തികയ്ക്കാന്‍വേണ്ടി നല്‍കിയിരുന്നതാണ്. സ്ഥിരജീവനക്കാരുടെ അനാവശ്യമായ അവധികള്‍കൂടി ഒഴിവാക്കിയത് വരുമാനമുള്ള ഷെഡ്യൂളുകള്‍ കൃത്യമായി ഓടിക്കാന്‍ സഹായിച്ചെന്നും വിലയിരുത്തുന്നു.

