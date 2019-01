തിരുവനന്തപുരം: കല്ലേറിൽ തകർന്ന ബസുകളുമായി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയുടെ വിലാപയാത്ര. എം.ഡി. ടോമിൻ തച്ചങ്കരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ജീവനക്കാർ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ആസ്ഥാനത്തുനിന്ന് പാളയത്തേക്ക്‌ റാലി നടത്തിയത്. കല്ലേറിൽ തകർന്ന 23 ബസുകളാണ് യാത്രയിൽ അണിനിരത്തിയത്. ആനവണ്ടിയെ കല്ലെറിയല്ലേ എന്ന അഭ്യർത്ഥന എഴുതിയ പോസ്റ്ററുകളുമായി ജീവനക്കാരും അനുഗമിച്ചു.

രണ്ടുദിവസമായി നടന്ന അക്രമസംഭവങ്ങളിലായി 100 ബസുകളാണ് തകർന്നത്. ഹർത്താലിന് തലേന്ന് നടന്ന അക്രമങ്ങളിൽ 85 എണ്ണം തകർന്നു. പ്രതിഷേധം വഴി തടയലായി മാറിയപ്പോൾ അതിനിടയിൽ വന്നുപെട്ട കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ബസുകളിലാണ് ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ അരിശംതീർത്തത്. 3.35 കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടം. കഴിഞ്ഞ ഹർത്താലിൽ നാശനഷ്ടം 1.5 കോടിയായിരുന്നു.

അക്രമികൾ തകർക്കുന്നത് സ്വന്തം യാത്രാസംവിധാനമാണെന്ന് ടോമിൻ തച്ചങ്കരി പറഞ്ഞു. തകർന്ന ബസ് ഇൻഷുറൻസ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി ഇറക്കാൻ കുറഞ്ഞത് രണ്ടാഴ്ച വേണ്ടിവരും. സർക്കാരിനെതിരേയുള്ള കല്ല് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്ക് എതിരെ എറിയരുത്. നഷ്ടം സർക്കാരിനല്ല കോർപ്പറേഷനാണ്. പൊതുയാത്രാ സംവിധാനം തകർക്കുന്നത് മനഃസാക്ഷിക്ക് നിരക്കുന്നതാണോ എന്ന് ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ ആലോചിക്കണം- ടോമിൻ തച്ചങ്കരി പറഞ്ഞു.

പോലീസ് സംരക്ഷണമൊരുക്കിയാൽ ബസ് ഓടിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരു അഭ്യർഥനയുമായിട്ടാണ് ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. എത്തിയത്. ‘ഇതിനൊന്നും ഞാനല്ല ഉത്തരവാദി ദയവായി എന്നെ എറിഞ്ഞ് തകർക്കരുത് ഒരുപാടുപേരുടെ അന്നമാണ്’.... സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു ഈ അഭ്യർഥന.

