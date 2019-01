പാലാ: കെ.എസ്.ഇ.ബി. നടപ്പിലാക്കുന്ന സൗരോർജ വൈദ്യുതപദ്ധതിയായ പുരപ്പുറ സോളാർ വൈദ്യുതപദ്ധതിക്ക്‌ ആശാവഹമായ പ്രതികരണം. പദ്ധതിക്ക്‌ 16-ാം തീയതി വരെ കെ.എസ്.ഇ.ബിക്ക് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ ലഭിച്ചത് 51,281 അപേക്ഷകളാണ്. രണ്ട് മാസം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ പദ്ധതിക്ക് സമീപ ദിവസങ്ങളിലാണ് അനുകൂല പ്രതികരണം കിട്ടിത്തുടങ്ങിയത്.

ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രം എണ്ണായിരത്തോളം അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചു. കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്.

വൈദ്യുതി ഉപഭോക്താക്കളുടെ പുരപ്പുറങ്ങളിലോ വസ്തുവിലോ കെ.എസ്.ഇ.ബിയും അനർട്ടും സൗജന്യമായി സൗരോർജ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ഇതിൽനിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി 25 വർഷത്തേക്ക് കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ വിതരണ ശൃഖലയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കും. ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ഒരുനിശ്ചിത ശതമാനം പ്രോത്സാഹനമായി ഭൂവുടമയ്ക്ക് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി നല്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുമൂലം ഉപഭോക്താക്കളുടെ വൈദ്യുത ബിൽ തുകയിൽ കുറവു വരുന്നു. പരിപാലനവും അറ്റകുറ്റപ്പണിയും കെ.എസ്.ഇ.ബി.നിർവഹിക്കും.

കൂടാതെ ഉപഭോക്താവിന്റെ മുതൽമുടക്കിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി.യും അനർട്ടും സൗരോർജ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതിയുമുണ്ട്. ഇതിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വൈദ്യുതി ഉടമയുടെ ഉപഭോഗത്തിനുശേഷം അധികമായി വരുകയാണെങ്കിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി. വിതരണശൃംഖലയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുകയും മുൻകൂർ നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച താരിഫ് നിരക്കിൽ ഉപഭോക്താവിന് തുക നൽകുകയും ചെയ്യും.

പ്രവർത്തന കാലയളവിൽ ഇത്തരം നിലയങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്കനുസരിച്ച് കെ.എസ്.ഇ.ബിക്ക് ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ്. കെ.എസ്.ഇ.ബി. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ 450 ജീവനക്കാരെ പദ്ധതിയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി സോളാർ കോ-ഒാർഡിനേറ്റർമാരായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുക, മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക, സംരംഭകർക്ക് സഹായങ്ങൾ നൽകുക എന്നീ കാര്യങ്ങൾ സോളാർ കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാർ നിർവഹിക്കും. ജനുവരി 31 വരെയാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷിക്കാവുന്നത്.

content highlights: KSEB To Set up Solar Panels On Housetops