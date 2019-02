തിരുവനന്തപുരം: വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാര്യക്ഷമത വിലയിരുത്തി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകുന്നരീതി ഈവർഷംമുതൽ നടപ്പാക്കാൻ ഉത്തരവായി. തുടർച്ചയായി മൂന്നുവർഷം പ്രവർത്തനനിലവാരം മോശമായാൽ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്വമേധയാ വിരമിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ തംരതാഴ്ത്തും.

ബോർഡിന്റെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാനാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് ചെയർമാൻ എൻ.എസ്. പിള്ള പറഞ്ഞു. ശമ്പളം പറ്റുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോലിചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ രീതി പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്‌സിക്യുട്ടീവ് എൻജിനീയർ തസ്തികമുതലാണ് പുതിയരീതി ബാധകം. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാര്യക്ഷമത വിലയിരുത്തുക. ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അവർ ആ വർഷം കൈവരിക്കേണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കും. ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് മാർക്ക് നൽകും. നാലിൽത്താഴെ മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ പരാജയമായി വിലയിരുത്തും. ഇങ്ങനെ മൂന്നുവർഷം തുടർന്നാൽ ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടാവില്ല. സ്വയംവിരമിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തവരെ തരംതാഴ്ത്തും.

2018-ൽത്തന്നെ ഈ രീതി നടപ്പാക്കാൻ ചർച്ചതുടങ്ങിയിരുന്നു. അമ്പത് വയസ്സുകഴിഞ്ഞവരും ഇനി സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് സാധ്യതയില്ലാത്തവരും വിലയിരുത്തലിന് വിധേയകമാകേണ്ടതില്ലെന്ന അഭിപ്രായം ഉയർന്നു. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ബാധകമാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉത്തരവിറങ്ങിയത്. ഇനി സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് സാധ്യതയില്ലാത്തവരും കാര്യക്ഷമത തെളിയിക്കുന്നതിൽ മൂന്നുവർഷം തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെട്ടാൽ സ്വയംവിരമിക്കലിനോ തരംതാഴ്ത്തലിനോ വിധേയരാകണം.

ബോർഡിന്റെ ശമ്പളച്ചെലവ് വർധിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി നിരക്കിൽ പ്രതിഫലിക്കും. ശമ്പളച്ചെലവ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കണമെന്നും കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കണമെന്നും റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷൻ മുമ്പ് പലതവണ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോർഡും കമ്മ‌ിഷനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിനും ഈ നിലപാട് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

വിലയിരുത്തലിൽ നാലുമുതൽ ആറുവരെ മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ ഗുഡ്. ആറുമുതൽ എട്ടുവരെ വെരിഗുഡ്. എട്ടിന് മുകളിൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതനിലവാരം.

വിലയിരുത്തലിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞുപോയാൽ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരാതി നൽകാം. ബോർഡ് ചെയർമാൻ അധ്യക്ഷനായ സമിതിയുൾപ്പടെ പലതട്ടിൽ പരാതി പരിശോധിക്കും. മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അതനുവദിക്കും.

കേരളത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ കാര്യക്ഷമതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നിശ്ചയിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കുന്നത്.

Content Highlights: KSEB assess the performance of Employees and Officials