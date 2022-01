തിരുവനന്തപുരം: 6196 ജീവനക്കാർക്കുള്ള ശമ്പളച്ചെലവ് കൂടി അംഗീകരിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ.എസ്.ഇ.ബി. റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷന് നൽകിയ അപേക്ഷയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും. ബോർഡിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചാൽ പ്രവർത്തനച്ചെലവിൽ 350 കോടിരൂപ കൂടും. ഇത് വൈദ്യുതിനിരക്കിൽ പ്രതിഫലിക്കും. യൂണിറ്റിന് 15 പൈസയെങ്കിലും വൈദ്യുതിനിരക്കിൽ കൂടും.

2009 വരെ 27,175 ജീവനക്കാരെയാണ് റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷൻ അംഗീകരിച്ചിരുന്നത്. ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇത്രയുംപേർ മതിയെന്നാണ് കമ്മിഷൻ നിരീക്ഷിച്ചത്. ഇതിപ്പോൾ 33,371 ആയെന്നാണ് ബോർഡ് പറയുന്നത്. ഇത്രയുംപേർക്കുള്ള ശമ്പളച്ചെലവ് അംഗീകരിക്കണമെന്നാണ് ബോർഡിന്റെ അപേക്ഷ.

കണക്‌ഷന്റെ എണ്ണം കൂടിയതും വൈദ്യുതിവിതരണ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടതും കാട്ടിയാണ് ബോർഡ് ഈ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ജീവനക്കാരുടെ ചെലവ് അന്യായമായി വർധിപ്പിക്കാതെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ബോർഡിന് പലവട്ടം കമ്മിഷൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

Content Highlights : KSEB has demanded approval of salaries and expenses of 6196 employees