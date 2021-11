കണ്ണൂർ: പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന്‌ കീഴിലാക്കാനുള്ള നീക്കം കെ.പി.സി.സി തുടങ്ങി. തലശ്ശേരി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആസ്പത്രി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിനിർദേശം ലംഘിച്ച ഭരണസമിതി പ്രസിഡന്റായ മമ്പറം ദിവാകരനെ പാർട്ടിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുകയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി പാനൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തത് അതിന്റെ ഭാഗമാണ്.

പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ തുടങ്ങിയ പല സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങളിലും ചില നേതാക്കൾ ആജീവനാന്തം പ്രസിഡന്റായി തുടരുന്ന പ്രവണതയാണ് കാണുന്നത്. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പാർട്ടിക്കാരെ മറികടന്ന് പണം വാങ്ങി സി.പി.എമ്മുകാർക്ക് പോലും ജോലി നൽകിയ ഒട്ടേറെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. കെ.പി.സി.സി.ക്കോ ഡി.സി.സി.ക്കോ ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരധികാരവും ഇല്ല. ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലായതിനാൽ പലരെയും മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. സഹകരണ ബാങ്കുകളാണ് കൂടുതലും. സ്കൂളുകൾ, മറ്റു സൊസൈറ്റികൾ, പാൽസൊസൈറ്റികൾ ഒക്കെയുണ്ട്. പലതും നന്നായി നടക്കുന്നവയാണ്.

1990 മുതൽ 2000 വരെയുള്ള കാലത്ത് ജില്ലയിൽ പാർട്ടിയുടെ കൈയിലുണ്ടായ ഒട്ടേറെ ബാങ്കുകൾ സി.പി.എം. പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. 1991-ൽ എം.വി. രാഘവൻ സഹകരണമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് തുടക്കമിട്ട ബാങ്ക് പിടിക്കൽ സമരം കോൺഗ്രസിനാണ് പിന്നീട് തിരിച്ചടിയായത്. കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങൾ ഭരണംമാറിയപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. 2001-ൽ എ.കെ. ആന്റണി മുഖ്യമന്ത്രിയായതിനുശേഷം ബാങ്ക് പിടിച്ചെടുക്കൽ സമരത്തിന് അറുതിവന്നു. അതേസമയം കോൺഗ്രസിന്റെ സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഡി.സി.സി.ക്കും മറ്റും ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതായി. അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനാണ് കെ.പി.സി.സി.യുടെ ശ്രമം.

കണ്ണൂരിൽ തന്നെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ വർഷങ്ങളോളം ഒരേ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേധാവിയായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളും അവർക്ക് താത്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. കൂത്തുപറമ്പ് ഹൈസ്കൂൾ ഭരണസമിതിയെ പാർട്ടി ഇടപെട്ട് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കേസ് കാരണം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ നൂറുകണക്കിന് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയും ഇതുതന്നെ.

അതേസമയം ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടും വന്നാൽ അത് പാർട്ടിയുടെ തലയിലാവും. ഇനിമുതൽ സഹകരണസംഘം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രാദേശികമായ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും പാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ഭരണസമിതിയിൽ പാർട്ടി നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കുന്നതോടൊപ്പം കൂടുതൽ സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാനും കോൺഗ്രസിന് പദ്ധതിയുണ്ട്.

