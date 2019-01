കോട്ടയം: സർക്കാർ ജീവനക്കാർ 15-നുമുമ്പ് സ്ഥാവരജംഗമ സ്വത്തുക്കളുടെ വിവരം ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കണം. മുമ്പ് എഴുതിത്തയ്യാറാക്കിയ സത്യവാങ്മൂലം മേലധികാരികൾക്ക് നൽകിയാൽ മതിയായിരുന്നു.

1960-ലെ കേരളസർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളിലെ 37-ാം വകുപ്പുപ്രകാരമാണ് സ്വത്തുവിവരം നൽകേണ്ടത്. പാർട് ടൈം കണ്ടിൻജന്റ് ജീവനക്കാർ ഒഴികെ, ലാസ്റ്റ്‌ഗ്രേഡ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞവർഷാവസാനം കൈവശത്തിലോ മറ്റേതെങ്കിലും അവകാശത്തിലോ ഉള്ള സ്വത്തിന്റെയും നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും വിവരമാണ് നൽകേണ്ടത്. സേവന-വേതന വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യംചെയ്യുന്ന സ്പാർക്കുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് പത്രികാസമർപ്പണം. ഓരോരുത്തരും പെർമെനന്റ് എംപ്ലോയീനമ്പർ കോഡായി ഉപയോഗിക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ www.finance.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്.

