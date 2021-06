തൃശ്ശൂർ: കൊടകര കുഴൽപ്പണക്കേസിൽ ഒരാൾകൂടി അറസ്റ്റിൽ. മലപ്പുറം മങ്കട സ്വദേശി കല്ലിങ്ങൽ വീട്ടിൽ സുൽഫിക്കറാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി രഞ്ജിത്തിന്റെ വീട്ടിൽനിന്ന് 9.5 പവൻ സ്വർണവും 12-ാം പ്രതി ബഷീറിന്റെ രണ്ടാംഭാര്യയുടെ സുഹൃത്തിന്റെ പക്കൽനിന്ന് 50,000 രൂപയും കണ്ടെടുത്തു. ബഷീറിന്റെ സുഹൃത്തും സഹായിയുമാണ് സുൽഫിക്കർ. കവർച്ചയിലും ഗൂഢാലോചനയിലും കവർച്ചമുതൽ ഒളിപ്പിച്ചതിലും സുൽഫിക്കറിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് .

കേസിലെ മൂന്നാംപ്രതിയായ രഞ്ജിത്തിന്റെ ഭാര്യയും 20-ാമത്തെ പ്രതിയുമായ ദീപ്തിയെ വീണ്ടും ചോദ്യംചെയ്തതിലാണ് കവർച്ചപ്പണമുപയോഗിച്ച് വാങ്ങിയ ഒമ്പതരപ്പവൻ സ്വർണം കോടാലിയിലെ വീട്ടിൽനിന്ന്‌ കണ്ടെടുത്തത്. ബഷീറിനെ ജയിലിൽ ചോദ്യംചെയ്തതിൽ മലപ്പുറം മമ്പാടുള്ള രണ്ടാംഭാര്യ ജമീലയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്ന തുകയിലെ ഒരുഭാഗം 50,000 രൂപ ഇവരുടെ സുഹൃത്ത് നൗഷാദിൽനിന്ന്‌ കണ്ടെടുത്തു.

