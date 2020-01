കൊച്ചി: മണ്ണടിഞ്ഞുകിടന്ന ഹോളിഫെയ്ത്ത് എച്ച്.ടു.ഒ.ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് കുണ്ടന്നൂർ-തേവര പാലത്തിൽനിന്ന് നോക്കിനിന്ന അയാളുടെ മുഖത്ത് നിർവികാരതയായിരുന്നു. കൈയിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അയാൾ തകർന്ന ഫ്ലാറ്റിനെ ചിത്രത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. തൊട്ടടുത്തുനിന്നവർ സെൽഫിയെടുക്കാനുംമറ്റും തിരക്കുകൂട്ടുന്നതിന്റെ ബഹളം അയാൾ കേട്ടതായിപ്പോലും തോന്നിയില്ല. അടുത്തുനിന്നവർ അയാളെ ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല. എച്ച്.ടു.ഒ.ഫ്ലാറ്റിലെ താമസക്കാരനായിരുന്ന അരുൺ പ്രശാന്താണ് പാലത്തിനുമുകളിൽനിന്ന യുവാവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പൊളിക്കുന്ന ജെയിൻ കോറൽ കോവിലെ താമസക്കാരനായിരുന്ന ലിനുലാൽ ആയിരുന്നു അത്. അരുൺ വിളിച്ചപ്പോൾ ലിനുലാൽ പാലത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നു. ലിനുലാലിനൊപ്പം ഭാര്യ ഹഫ്‌സയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൽഫ സെറീനുസമീപം ലിനുലാലിന്റെ തോളിൽ തലചായ്ച്ച് ഹഫ്‌സ നിന്നു, ഒന്നും പറയാതെ. ജെയിൻ ഫ്ലാറ്റിൽ ‘6 എച്ച്’ ആയിരുന്നു ആറുവർഷത്തോളം ഇവരുടെ വീട്.

28 കുടുംബങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെനിന്നിറങ്ങിയ ലിനുലാൽ പനങ്ങാട്ട് വാടകയ്ക്കാണിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ച ജെയിൻ ഫ്ലാറ്റ് തകർക്കുമ്പോൾ കാണാൻപോകാനുള്ള ശേഷിപോലുമില്ലെന്ന് ലിനുലാൽ പറഞ്ഞു.

ജെയിൻ ഫ്ലാറ്റിൽനിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചപ്പോൾ 25 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വീട് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല. 52 ലക്ഷം മുടക്കിയാണ് ജെയിനിൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് വാങ്ങിയത്. മുടക്കിയ തുക പൂർണമായും കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. എങ്കിൽമാത്രമേ പുതിയ അപ്പാർട്ടുമെന്റ് വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കാനാകൂ.

സംഗീതസംവിധായകനാണ് ലിനുലാൽ. ‘എന്നെപ്പോലുള്ളവർതന്നെയായിരുന്നു ജെയിൻ ഫ്ലാറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ ഏറെയും. ഒറ്റമുറി കെട്ടിടത്തിലേക്കുപോലും മാറേണ്ടിവന്നവർ അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്’’ -ലിനുലാൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ ഭാര്യ ഹഫ്‌സ അടുത്തുതന്നെയുണ്ടായിരുന്നു, വിഷാദഭാവത്തോടെ.

Content Highlights: Kochi maradu flat demolition musician linulal and wife hafas came to the spot