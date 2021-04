വാഴൂർ: ’അവിടത്തെ നായകൻ നിങ്ങളാണല്ലോ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.’ ഇടുക്കി അമരാവതിയിലെ കർഷകപ്രക്ഷോഭത്തിൽ ജേക്കബ് പണിക്കരുടെ പങ്ക് എന്നും ഓർമിക്കാൻ 1961-ൽ എ.കെ.ജി.എഴുതിയ ഈയൊരു കത്തുമതി. വ്യാഴാഴ്ച അന്തരിച്ച ജേക്കബ് പണിക്കർ ഇടുക്കിയിലെ കർഷകപ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെയെല്ലാം സംഘാടകനായിരുന്നു. കിസാൻ സഭ ഭാരവാഹിയായിരുന്നു ഇക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം.

ലോകസഭാംഗമായിരിക്കെയാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് എ.കെ.ഗോപാലൻ തന്റെ പ്രിയസഖാവിന് നിരന്തരം കത്തെഴുതി സമരരംഗത്തെ ചലനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നത്. ഓരോ ആഴ്ചയിലും എ.കെ.ജി.യുടെ കത്തുവരും. സമരരംഗത്തെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ മറുപടിയിൽ കുറിക്കും.

അമരാവതിയിലെ കർഷകർക്കായി എ.കെ.ജി.നിരാഹാര സമരത്തിനെത്തിയപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നതും ജേക്കബ് പണിക്കരായിരുന്നു. സമരമുഖത്ത് എ.കെ.ജി.അതിസാരം പിടിപെട്ട് അവശനിലയിലായപ്പോൾ ഒപ്പംനിന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചതും ജേക്കബ് പണിക്കരായിരുന്നു.

ശുദ്ധജലം ലഭിക്കാനില്ലാതിരുന്ന പ്രദേശത്ത് അക്കാലത്തെ ഏക ബസ് സർവീസായ സ്വരാജ് ബസിൽ കുടിവെള്ളമെത്തിക്കുന്നതും പണിക്കരായിരുന്നു. ജവഹർലാൽ നെഹൃ ഇടപെട്ടതും സമരം തീർന്നതുമെല്ലാം ഒളിമങ്ങാത്ത ഓർമകളായി എന്നും പങ്കുവെയ്ക്കുമായിരുന്നു പണിക്കർ. എ.കെ.ജി.യുടെ കത്തുകൾ നിധിപോലെയാണ് ജേക്കബ് പണിക്കർ സൂക്ഷിച്ചത്.

പെരുവന്താനം കുടിയിറക്ക് വിഷയത്തിലെ സമരം വേറിട്ടതാക്കിയതും ജേക്കബ് പണിക്കരായിരുന്നു. കോട്ടയം കളക്ടറേറ്റിലേക്കായിരുന്നു പെരുവന്താനത്തെ കർഷകരുടെ മാർച്ച്. ആടുമാടുകളുമായി കർഷകർ അണിനിരന്നപ്പോൾ പോലീസ് വെടിവെപ്പ് നടന്നെങ്കിലും അണികളിൽ ആവേശം ചോരാതെ നിലനിർത്തിയത് ജേക്കബ് പണിക്കരുടെ ധൈര്യമായിരുന്നു. കോട്ടയത്ത് പാർട്ടി ആസ്ഥാനമന്ദിരത്തിന്റെ നിർമാണത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണ്.

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ ആദ്യകാലനേതാവ് കെ.ജി.ജേക്കബ് പണിക്കര്‍ അന്തരിച്ചു

വാഴൂര്‍: അവിഭക്ത കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി നേതാവായിരുന്ന പുളിക്കല്‍കവല കൂരാപ്പള്ളില്‍ കെ.ജി.ജേക്കബ് പണിക്കര്‍ (90) അന്തരിച്ചു. എ.കെ.ജി. മുന്നില്‍നിന്ന് നയിച്ച 1961-ലെ ഇടുക്കി അമരാവതി കര്‍ഷകപ്രക്ഷോഭം ഉള്‍പ്പെടെ പല സമരങ്ങള്‍ക്കും നേതൃത്വം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. സി.പി.ഐ. സംസ്ഥാന കൗണ്‍സില്‍ അംഗം, കോട്ടയം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എന്നീ സ്ഥാനങ്ങള്‍ വഹിച്ചു. വാഴൂര്‍ ഫാര്‍മേഴ്സ് സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ്, കോട്ടയം ജില്ലാ സഹകരണബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, കേരഫെഡ് ഡയറക്ടര്‍ബോര്‍ഡംഗം, ആര്‍.ടി.എ. ബോര്‍ഡംഗം, വാഴൂര്‍ ക്ഷീരസംഘം പ്രസിഡന്റ്, വാഴൂര്‍ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തംഗം എന്നീ നിലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു.

ഭാര്യ: ലീലാമ്മ വെള്ളൂര്‍ കോളശ്ശേരില്‍ കുടുംബാംഗം. മക്കള്‍: ദീപു ജേക്കബ് (മാനേജര്‍, വാഴൂര്‍ ഫാര്‍മേഴ്സ് സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്ക്), ദിനുഷ ജേക്കബ് (െഡപ്യൂട്ടി ജനറല്‍ മാനേജര്‍, ചങ്ങനാശ്ശേരി കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് അര്‍ബന്‍ ബാങ്ക്), കിരണ്‍ ജേക്കബ് (ബിസിനസ്). മരുമക്കള്‍: സിന്ധു ആനി ജേക്കബ് (അധ്യാപിക എം.ഡി.സെമിനാരി എച്ച്.എസ്.എസ്., കോട്ടയം), ജോര്‍ജ് പുന്നൂസ്, പുതുപ്പറമ്പില്‍, കങ്ങഴ (പുതുപ്പറമ്പില്‍ ട്രേഡേഴ്സ്, കങ്ങഴ), അനു എബ്രഹാം (മാനേജര്‍, കാര്‍ഷിക ഗ്രാമവികസന ബാങ്ക്, കൊടുങ്ങൂര്‍). ശവസംസ്‌കാരം വെള്ളിയാഴ്ച 1.30-ന് നെടുമാവ് സെന്റ് പോള്‍സ് ഓര്‍ത്തഡോക്സ് വലിയപള്ളി സെമിത്തേരിയില്‍.

Content Highlights: KG Jacob Panicker, the early leader of the Communist Party has passed away