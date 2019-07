തിരുവനന്തപുരം: പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമാണത്തിന് പണം കണ്ടെത്താൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രളയസെസ് വ്യാഴാഴ്ച സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽവരും. ചരക്ക്-സേവന നികുതിക്കൊപ്പം ഒരു ശതമാനമാണ് സെസ്.

സ്വർണം ഒഴികെ അഞ്ചുശതമാനമോ അതിൽ താഴെയോ നികുതിയുള്ള ചരക്കുകൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും സെസ് ഉണ്ടാകില്ല. കോമ്പോസിഷൻ രീതി തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യാപാരികളെയും ഇതിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം, എ.സി. ട്രെയിൻ, ബസ് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് എന്നിവയ്ക്കും സെസ് ഉണ്ടാകില്ല. ഒരുവിഭാഗം അവശ്യവസ്തുക്കൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഉപഭോഗവസ്തുക്കൾക്കും നിർമാണ സാമഗ്രികൾക്കും ഒരുശതമാനം വില കൂടും.

ജി.എസ്.ടി. നിയമത്തിലെ അഞ്ചാംപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വർണം, വെള്ളി, പ്ലാറ്റിനം എന്നിവയുപയോഗിച്ചുള്ള ആഭരണങ്ങൾക്ക് 0.25 ശതമാനവും മറ്റുള്ളവയുടെ വിതരണ മൂല്യത്തിന്മേൽ ഒരു ശതമാനവുമാണ് പ്രളയസെസ്. ജി.എസ്.ടി. ചേർക്കാത്ത മൂല്യത്തിലാണ് പ്രളയസെസ് ഈടാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിനകത്തെ ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും അവസാന വിതരണ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഈടാക്കുക.

പ്രളയസെസ് ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ബില്ലിങ് സോഫ്റ്റ്‌വേറുകളിൽ വരുത്താൻ നികുതി വകുപ്പ് വ്യാപാരികളോട് നേരത്തേതന്നെ അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. അതത് മാസത്തെ പ്രളയസെസ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നിർദിഷ്ട ഫോം മുഖേന www.keralataxes.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റുവഴി സമർപ്പിക്കാനും സംസ്ഥാന ജി.എസ്.ടി. കമ്മിഷണർ നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

പ്രളയ പുനർനിർമാണത്തിനായി 600 കോടി രൂപ കണ്ടെത്തുന്നതിനായാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രളയസെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നുമുതൽ രണ്ടു വർഷത്തേക്കാണ് സെസ്. ഇതിനു പ്രതിഷേധവുമായി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമതി രംഗത്തുണ്ട്.

