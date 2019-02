തിരുവനന്തപുരം: അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ സഹായ അഭ്യർഥനയ്ക്കുള്ള ഒറ്റ ഫോൺനമ്പർ ‘112’ സംസ്ഥാനത്ത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തനസജ്ജമാകും. ഇതോടെ പോലീസ് നമ്പറായ 100, അഗ്നിരക്ഷാ സേനയ്ക്കായുള്ള 101 നമ്പറുകൾ ഇല്ലാതാകും. ക്രമേണ മറ്റ് അടിയന്തര സേവന ഫോൺനമ്പറുകളും ഇതിലേക്ക് മാറും.

സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലെ പവർ ബട്ടൺ തുടർച്ചയായി മൂന്നുവട്ടം അമർത്തിയാൽ കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് സഹായം അഭ്യർഥിച്ച് സന്ദേശം പോകുന്ന സംവിധാനവും ഇതോടൊപ്പമുണ്ടാകും. പദ്ധതി നടപ്പാകുന്നതോടെ രാജ്യത്ത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 112 നമ്പർ സജ്ജമാക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാകും കേരളം.

24 മണിക്കൂറും 112-ലേക്ക് വിളിക്കാം. പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ ആവശ്യം അറിയിക്കാം. കേരളത്തിൽ പുതുതായി സ്ഥാപിക്കുന്ന വീഡിയോ റെക്കോഡിങ്ങിനുള്ള പോലീസിന്റെ സുരക്ഷാ ക്യാമറകളെയും ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും.

തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന കൺട്രോൾറൂമും വിവിധ പോലീസ് ജില്ലകളിലുള്ള കൺട്രോൾറൂമുകളും ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള ട്രയൽ വിജയകരമായാൽ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എമർജൻസി റെസ്‌പോൺസ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം (ഇ.ആർ.എസ്.എസ്.) പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കും.

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയമാണ് രാജ്യത്തെല്ലായിടത്തും എമർജൻസി നമ്പറായ 112 പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. കംപ്യൂട്ടർ സഹായത്തോടെയുള്ള അടിയന്തര ഇടപടലും ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം (ജി.ഐ.എസ്.) വഴിയുള്ള ഫോൺകോൾ പിന്തുടരലും ഗ്ലോബൽ പോസിഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ (ജി.ഐ.എസ്.) സഹായത്തോടെ വാഹനങ്ങൾ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് അയയ്ക്കലും സാധ്യമാക്കുന്നതാണ് ഇ.ആർ.എസ്.എസ്. സി-ഡാക്കാണ് രാജ്യത്താകെ പദ്ധതിയുടെ സേവനദാതാവ്.

322 കോടി രൂപയോളമാണ് പദ്ധതിക്കായി കേന്ദ്രം ചെലവിടുന്നത്. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് വേഗത്തിലാക്കാൻ സമിതികളെയും നിയോഗിച്ചു. ഹിമാചൽപ്രദേശ്, നാഗാലാൻഡ്‌ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പദ്ധതി നടപ്പായി. ഇപ്പോൾ കേരളം ഉൾപ്പെടെ 14 സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് പ്രവർത്തനസജ്ജമാകുന്നത്.

