മലപ്പുറം: നിങ്ങൾ രാജ്യത്ത് എവിടെയുമാകട്ടെ, കേരളത്തിന്റെ തനി നാടൻവിഭവങ്ങൾ ഇനി വിരൽത്തുമ്പിൽ ലഭ്യമാകും. അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ വഴിയും വീടുകൾ കയറിയുമുള്ള വിൽപ്പനയിൽനിന്ന്് ഓൺലൈൻ വിപണനരംഗത്തെ മുൻനിര വെബ്‌സൈറ്റായ ആമസോൺവഴി ഇനി കുടുംബശ്രീ ഉത്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കും.

ഈമാസം 27-ന് ആമസോണും കുടുംബശ്രീയും തമ്മിൽ വ്യാപാര കരാറൊപ്പിടും. ഇതിന് മുന്നോടിയായി കുടുംബശ്രീ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ പരീക്ഷണാർഥമുള്ള ഡിസ്‌പ്ലേ ആമസോൺ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇതിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിലെ സ്ത്രീ സ്വയംതൊഴിൽ സംരംഭകരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ‘സഹേലി’ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ആമസോൺ കുടുംബശ്രീയുമായി കൈകോർക്കുന്നത്. ഒരുവർഷമായി ‘കുടുംബശ്രീ ബസാർ’ എന്നപേരിൽ വെബ്‌സൈറ്റുവഴി 450-ഓളം ഉത്പന്നങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇതിന് വേണ്ടത്ര പ്രതികരണം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആമസോൺവഴി ദേശീയതലത്തിൽ വിപണിയൊരുക്കാൻ കുടുംബശ്രീ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൈത്തറി-കരകൗശല വസ്തുകൾ, ആയുർവേദ ഉത്പന്നങ്ങൾ, കിച്ചൺ ഉപകരണങ്ങൾ, ഫാൻസി ആഭരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ 110 ഇനങ്ങളാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുക. ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും വിലയും യൂണിറ്റും ഫോൺനമ്പറും ആമസോൺ സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും.

ഓൺലൈൻ വിൽപ്പന ഏകോപിപ്പിക്കാൻ കുടുംബശ്രീയുടെ സംസ്ഥാന മിഷൻ ഓഫീസിൽ സഹേലി ആമസോൺ സെന്റർ എന്ന പേരിൽ ഓഫീസ് തുറന്നു. ഓർഡറുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഉത്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെയെത്തിച്ച് ആമസോണിന് കൈമാറും.

ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യതയേറുന്ന മുറയ്ക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ വിപണി വ്യാപിപ്പിക്കും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉത്പന്നങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഷാർജയിൽ കോമൺ കേരളാ ഫെസ്റ്റ് ഇതിനകം സംഘടിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 26-മുതൽ ഡൽഹിയിൽ കുടുംബശ്രീമേളയും ജില്ലാതലങ്ങളിൽ സംരഭക പരിശീലനവും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് അസ്റ്റൻഡ് പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ബി. സാബു മാതൃഭൂമിയോട് പറഞ്ഞു.

content highlights: Kerala’s Kudumbashree products to be sold on Amazon