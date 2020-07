തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വെന്റിലേറ്ററടക്കം കൂടുതൽ ചികിത്സാസൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്നും നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം നേരിടാൻ നാം സജ്ജരാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കേന്ദ്രസർക്കാരിൽനിന്ന് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം 50 വെന്റിലേറ്ററുകൾകൂടി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. 80 വെന്റിലേറ്ററുകൾ കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളിൽ വാങ്ങിയിരുന്നു. 270 ഐ.സി.യു. വെന്റിലേറ്ററുകൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽനിന്നു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

6007 വെന്റിലേറ്ററുകൾക്ക് രാപകൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഓക്സിജൻ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏഴ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ സൗകര്യമുണ്ട്. രോഗികളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 65.16 ശതമാനവും അതത് പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നുതന്നെ വൈറസ് ബാധിച്ചവരാണ്. തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ രോഗം ബാധിച്ചവർ കൂടുതൽ - 94.4 ശതമാനം.

ചികിത്സയിലുള്ള 8056 പേരിൽ 53 പേർ ഐ.സി.യു.വിലാണ്. ഒൻപതുപേർ വെന്റിലേറ്ററിലും. കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി മാത്രമുള്ള ആശുപത്രി കിടക്കകൾക്കു പുറമെ 15,975 കിടക്കകൾ ഫസ്റ്റ്‌ലൈൻ ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് സെന്ററുകളിൽ തയ്യാറായി. അവയിൽ 4535 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത്.

ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കായുള്ള 3.42 ലക്ഷം എൻ 95 മാസ്കുകളും 3.86 ലക്ഷം പി.പി.ഇ. കിറ്റുകളും 16.1 ലക്ഷം ത്രീലെയർ മാസ്കുകളും 40.3 ലക്ഷം ഗ്ലൗസുകളും സ്റ്റോക്കുണ്ട്. 947 ആംബുലൻസുകൾ കോവിഡ് കാര്യങ്ങൾക്കു മാത്രമായി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇ-സഞ്ജീവനി ടെലിമെഡിസിൻ സംവിധാനം എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

