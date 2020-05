തിരുവനന്തപുരം: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊള്ളാൻ സാധ്യതയുള്ള അംഫാൻ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സഞ്ചാരപഥത്തിൽ കേരളമില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി. ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യാജപ്രചാരണങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കരുത്. കാറ്റിന്റെ പാത നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രവും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും അറിയിച്ചു.

ന്യൂനമർദം തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ശക്തിപ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച ഇത് കൂടുതൽ ശക്തമാവും. ശനിയാഴ്ചയോടെ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാനാണ് സാധ്യത. ആദ്യം വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലും പിന്നീട് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കലിലേക്ക്‌ തിരിയുമെന്നുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിരീക്ഷണം. കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും ഇടിമിന്നലോടെയുള്ള കനത്തമഴയും കാറ്റും തുടരും.

മഞ്ഞ ജാഗ്രത

ശനിയാഴ്ച എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്

തിങ്കളാഴ്ച എറണാകുളം, ഇടുക്കി, ആലപ്പുഴ, പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ

Content Highlights: Kerala is not on the path of the amphan cyclone