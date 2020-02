തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പാടേ നിരസിച്ച് റെയിൽവേ ബജറ്റ്. റെയിൽവേ വികസനത്തിനുള്ളതൊന്നും ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടില്ല. കോട്ടയം പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലിന് അനുവദിച്ച 88 കോടി രൂപയാണ് ഏക ആശ്വാസം. കുറുപ്പുന്തറ-ചിങ്ങവനം ഭാഗത്ത് 18 കിലോമീറ്ററാണ് ഇരട്ടിപ്പിക്കാനുള്ളത്. സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതർ പറയുന്നത്.

ആലപ്പുഴ ഭാഗത്തെ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലിനും കാര്യമായ നേട്ടമില്ല. അമ്പലപ്പുഴ-ഹരിപ്പാട് 18.13 കിലോമീറ്റർ പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നതിന് 13.95 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. എറണാകുളം-ഹരിപ്പാട് 87 കിലോമീറ്ററാണ് ഇരട്ടിപ്പിക്കേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞവർഷം 21 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. എറണാകുളം-കുമ്പളം, കുമ്പളം-തുറവൂർ, തുറവൂർ-അമ്പലപ്പുഴ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ബജറ്റിൽ പരാമർശമില്ല.

തിരുവനന്തപുരം-കന്യാകുമാരി പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കലിന് 133.5 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അഞ്ചുകോടി മാത്രമാണ് വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയുക. ശേഷിക്കുന്ന 128.5 കോടി രൂപ ബജറ്റ് വിഹിതത്തിനു പുറമേനിന്നുള്ളതാണ്. അധിക ഫണ്ട് അനുവദിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ തുക ലഭിക്കൂ. തിരുവനന്തപുരം-നാഗർകോവിൽ 86 കിലോമീറ്റർ പാതയാണ് ഇരട്ടിപ്പിക്കാനുള്ളത്. സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ സർവേ പൂർത്തിയായ പദ്ധതിക്ക് തുക അനുവദിക്കാത്തത് തിരിച്ചടിയാണ്. പുതിയ പാതകളുടെ കാര്യത്തിലും വൻ അവഗണനയാണ്. തിരുനാവായ-ഗുരുവായൂർ, അങ്കമാലി-ശബരിമല പാതകൾക്ക് 1000 രൂപ വീതമാണ് അനുവദിച്ചത്. ഷൊറണൂർ-എറണാകുളം ഭാഗത്തെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിന് മൂന്നാമത്തെ ട്രാക്ക് അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും നിരസിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷന്റെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിലൊന്നായ നേമം, കൊച്ചുവേളി ടെർമിനലുകളുടെ വികസനത്തിനും തിരിച്ചടിയേറ്റു. കൊച്ചുവേളി രണ്ടാം ടെർമിനലിന് അരക്കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നേമം ടെർമിനൽ വരാത്തിടത്തോളം തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിലെ തീവണ്ടികൾ കൃത്യസമയത്ത് ഓടിക്കാനാകില്ല. ആവശ്യത്തിന് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഇല്ലാത്തതിനാൽ തീവണ്ടികൾ സ്റ്റേഷന് പുറത്ത് ഔട്ടറുകളിൽ നിർത്തിയിടേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. കൊച്ചുവേളി, എറണാകുളം ഡിപ്പോകളിൽ കോച്ച് വാഷിങ് സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്നതാണ് ഏകനേട്ടം. ഇതിന് 1.74 കോടി വീതം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

