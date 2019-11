കൊച്ചി: ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിൽ പിൻസീറ്റിലിരുന്ന് യാത്രചെയ്യുന്നവർക്കും ഇനി ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധം. നാലുവയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും എത്രയുംവേഗം ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ മുന്നിലും പിന്നിലുമിരുന്ന് യാത്രചെയ്യുന്നവർക്ക് ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയ കേന്ദ്ര മോട്ടോർവാഹന നിയമത്തിലെ പുതിയ ഭേദഗതിയുടെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് നടപടി. ഇതുനടപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്. മണികുമാർ, ജസ്റ്റിസ് എ.എം. ഷെഫീഖ് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

ഓഗസ്റ്റ് ഒന്പതിനാണ് നിയമഭേദഗതി നിലവിൽവന്നത്. ഇതിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കാനോ നടപ്പാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം നൽകാനോ സാധ്യമല്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. അപകടമുണ്ടായാൽ തലയ്ക്ക് പരിക്കുപറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു.

കോടതിയുടെ നിർദേശം

* എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപ്പാക്കണം

* കോടതിയലക്ഷ്യം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തരുത്

* പൊതുജനങ്ങളിൽ അവബോധമുണ്ടാക്കണം

* ഇതിനായി പത്രങ്ങൾ, സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ, പൊതുയിടങ്ങളിലെ ബോർഡുകൾ, ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ പരസ്യം നൽകുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കണം

സർക്കാരിന്റെ മറുപടി

* ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിലെ യാത്രക്കാർക്ക് ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കി ഗതാഗതവകുപ്പ് ഉടൻ നിർദേശമിറക്കും

* കേന്ദ്രനിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി സർക്കുലർ തയ്യാറാക്കുകയാണ്

* ഡിസംബർ ആദ്യ ആഴ്ചയോടെ അത് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്

പരിശോധിച്ചശേഷം നടപ്പാക്കും

നാലുവയസ്സിനുമുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കി സർക്കുലർ ഇറക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുപരിശോധിച്ചശേഷം നടപ്പാക്കും.

-എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ, ഗതാഗതമന്ത്രി

കിട്ടും കുട്ടിഹെൽമെറ്റ്, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളില്ല

മൂന്നുവയസ്സുതൊട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹെൽമെറ്റ് വിപണിയിൽ കിട്ടും. ഭാരംകുറഞ്ഞതും കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിസൈനുകളുമുള്ള ഹെൽമെറ്റാണുള്ളത്. ബ്രാൻഡഡ് ഹെൽമെറ്റുകളാണ് കൂടുതലും. 795 രൂപ മുതലാണ് വില. ഹെൽമെറ്റിടുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമുണ്ടാകില്ലെന്ന് നിയോനാറ്റോളജിസ്റ്റ് ഡോ. സൗമ്യ സരിൻ പറഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വലുപ്പവും ഭാരവുമുള്ളതായിരിക്കണം ഹെൽമെറ്റ്. ഏതുതരത്തിലുള്ളതാണ് യോജിച്ചതെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായ പഠനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനാകുമെന്നും അവർ പറയുന്നു.

2018-ൽ ഹെൽമെറ്റില്ലാതെ ജീവൻ നഷ്ടമായവർ

രാജ്യത്താകെ മരിച്ചത് 43,614

വാഹനമോടിച്ചവർ 28,250

പിൻസീറ്റിലിരുന്നവർ 15,364

കേരളത്തിൽ മരിച്ചത് 1121

വാഹനമോടിച്ചവർ 612

പിൻസീറ്റിലിരുന്നവർ 509

