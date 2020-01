തിരുവനന്തപുരം: സെൻസസുമായി സഹകരിക്കുമെന്നും ദേശീയ ജനസംഖ്യാപട്ടിക(എൻ.പി.ആർ.) തയ്യാറാക്കുന്നതിനോട്‌ യോജിക്കില്ലെന്നും കേരളം കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചു. സെൻസസ് നടപടികൾ ചർച്ചചെയ്യാൻ വെള്ളിയാഴ്ചനടന്ന വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിലാണ് നിലപാട് ആവർത്തിച്ചത്.

എൻ.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ തുടക്കംതൊട്ടേ സർക്കാർ എതിർത്തിരുന്നതാണ്. സെൻസസിനെപ്പറ്റിയുള്ള ആശയവിനിയമത്തിൽ എൻ.പി.ആറിനെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കരുതെന്ന് സർക്കാർ നിർദേശവും നൽകിയിരുന്നു. കേരളം നിലപാട് വിശദീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും അറിയാമെന്ന് കേന്ദ്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗത്തിൽ പറയുകയുംചെയ്തു. ചീഫ്‌സെക്രട്ടറിക്കുപകരം പൊതുഭരണ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കെ.ആർ. ജ്യോതിലാലാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്.

സെൻസസിനൊപ്പം എൻ.പി.ആറും തയ്യാറാക്കാനായിരുന്നു കേന്ദ്രതീരുമാനം. പൗരത്വരജിസ്റ്ററിനുമുന്നോടിയായാണ് നീക്കമെന്നുകണ്ടാണ് സംസ്ഥാനം ഇതിനെ എതിർക്കുന്നത്.

